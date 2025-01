CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo sabato 25 gennaio 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 10:30 – SU HERMOSO PIOMBA IL BAYER – Sfumata l’ipotesi Fenerbahce, per Mario Hermoso (29) si aprono le porte della Bundesliga: il difensore, arrivato a parametro zero pochi mesi fa è finito nel mirino del Bayer Leverkusen che lo vorrebbe per aggiungere esperienza al reparto difensivo. A riportarlo è Fabrizio Romano sul suo account X.

Ore 10:10 – DYBALA, E’ SCATTATO IL RINNOVO – Con la presenza in campo contro l’AZ, Paulo Dybala (31) è un giocatore della Roma fino al 30 giugno 2026: è scattato infatti il rinnovo di un altro anno a circa 8 milioni a stagione. (Corriere dello Sport)

Ore 10:00 – GHISOLFI VAGLIA ALTRI ATTACCANTI – Oltre a Lucca, Ghisolfi sta valutando altri profili per l’attacco della Roma: sempre in corsa Giacomo Raspadori (24), oltre a Beto (26) dell’Everton, Kalimuendo (22) del Rennes e Laborde (31) del Nizza. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:25 – L’UDINESE CHIEDE SOULE’ O BALDANZI – Nell’affare Lucca, l’Udinese gradirebbe avere uno tra Matias Soulè (21) e Tommaso Baldanzi (21): nessuno dei due calciatori sembra però interessato a lasciare la Roma a gennaio. (Il Messaggero)

Ore 8:50 – RANIERI CHIEDE LUCCA – Claudio Ranieri ha fatto il suo nome per l’attacco giallorosso: si tratta di Lorenzo Lucca (24), centravanti dell’Udinese: i friulani chiedono 25 milioni di euro, l’agente Beppe Riso è al lavoro per trovare un accordo. (Il Messaggero)

Ore 8:00 – CONTATTI CON L’AGENTE DI BROBBEY – La Roma punta Brian Brobbey (22) dell’Ajax, valutato però 30 milioni di euro. Sull’attaccante anche Tottenham e West Ham. Contatti con l’agente, ma affare difficile per gennaio. (Gianlucadimarzio.com)

IN AGGIORNAMENTO…

