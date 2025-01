Udinese, Runjaic: “La Roma è superiore, dovremo andare oltre i nostri limiti”

AS ROMA NOTIZIE – Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Roma, valida per la ventiduesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 15. Ecco le sue dichiarazioni.

Contro il Como forse la gara più brutta dell’anno, come ha reagito il gruppo?

“Penso che una squadra del nostro livello a volte può perdere una partita in trasferta, bisogna però chiedersi come arriva la sconfitta. Siamo delusi per come è maturata questa sconfitta, la nostra partita peggiore forse insieme alla trasferta di Roma. Il risultato contro il Como è stato pesante, però va digerita la sconfitta e bisogna concentrarsi sulla gara di domani, sarà importante avere una reazione dopo la grande delusione di Como. La settimana è stata più breve, ci siamo fondamentalmente allenati tre volte per preparare la gara, ho visto la squadra molto concentrata in questi giorni. Domani c’è l’obiettivo di migliorare”.

La Roma ha cambiato ancora rispetto alla gara d’andata, che insegnamenti avete tratto da quella gara?

“Abbiamo iniziato bene il campionato, abbiamo perso quella gara e poi loro hanno cambiato molto. I giocatori della Roma contro di noi avevano giocato bene ma anche noi abbiamo fornito una prestazione deludente, concedendo gol semplici. Se si gioca contro una squadra del livello della Roma non si possono fare certi errori, hanno giocatori come Dybala, Pellegrini e Dovbyk. Con Ranieri stanno fornendo prestazioni mettendo qualità in entrambe le fasi, possono essere molto pericolosi e lo hanno dimostrato in più circostanze, per qualità la Roma è superiore a noi. Dovremo essere concentrati al massimo, andando oltre i nostri limiti, facendo di tutto per ottenere un buon risultato”.

Ci sarà qualche cambiamento dopo la sconfitta contro il Como?

“Non mi piace molto parlare della formazione prima della gara, posso dire che non ho ancora preso tutte le decisioni. Dovremo sostituire Solet, questo non è un segreto, inoltre penso tutti sappiano che Kamara non ha giocato bene a Como, perciò non partirà dal primo minuto domani. In passato ha fornito buone prestazioni, ha già dimostrato di poter dare il suo contributo e forse non era la gara adatta a lui. Domani non giocherà perché trovo Zemura più adatto. Per il resto non posso dire con quale modulo e formazione scenderemo in campo”.

Cosa manca a Sanchez per diventare centrale in questa squadra?

“Alexis è un ragazzo a cui non bisogna insegnare nulla, chiaramente ci vuole ancora un po’ di tempo affinché riesca ad adattarsi alle nostre esigenze, non siamo il Barcellona o l’Arsenal, Il suo infortunio è stato duro, ha bisogno di tempo per ritornare in forma, è un ragazzo intelligente che in tante situazioni può leggere meglio il momento rispetto a tanti altri. Abbiamo giocato però a lungo senza di lui sviluppando certi meccanismi. Lavoriamo in maniera molto intensa già con gli attaccanti, ha giocato nel 3-5-2 già all’Inter e sa cosa serve. Con l’Atalanta ha giocato molto bene, nel primo tempo di Como non è stata una gara facile, ha visto pochi palloni e in alcuni momenti poteva fare meglio. Stiamo lavorando tutti insieme e vedremo come evolverà la situazione, non giudico un giocatore del genere per via dell’età. Può essere anzi un vantaggio, può fornirci esperienza e tutta la squadra deve fornire la giusta prestazione. Ha le doti per fare la differenza”.

Dopo aver conosciuto la Serie A la squadra sta diventando più prudente anche nell’atteggiamento oltre che nel modulo?

“E’ la sua impressione. Abbiamo tanti aspetti su cui migliorare, l’obiettivo è come squadra quello di creare il nostro modo di giocare, applicandolo in ogni partita. Se guardiamo i dati rispetto all’ultima annata siamo migliorati molto nel possesso palla ma si può crescere ancora. Stiamo migliorando alcuni aspetti come sul prenderci più rischi o meno. Nella prima partita del girone di ritorno abbiamo fatto bene, nella seconda molto male e ora c’è la Roma. Dobbiamo riuscire a mettere in mostra quanto preparato per cercare di vincere la gara, anche se sappiamo che non si può sempre vincere”.

Rui Modesto? Qualche limite difensivo ma si muove molto. Selvik può mettere in dubbio Sava?

“Al momento sta giocando Sava e non c’è motivo di cambiarlo. Sono contento dell’arrivo del nuovo portiere, così si crea una buona competizione. E’ un giocatore che man mano che gioca sta diventando più sicuro dei suoi mezzi, è bravo con il pallone tra i piedi, pensiamo che possa migliorare. Rui Modesto non aveva avuto molto spazio, con il Como ha avuto un’occasione. Ha avuto una bella palla gol e forse non è arrivato molto lucido davanti al portiere. I ragazzi che arrivano dall’estero hanno bisogno di un po’ di tempo per adattarsi. Non ha giocato molto, ma ora sta trovando minuti. A Como però non abbiamo giocato bene come squadra, domani mi aspetto più attenzione”.

Ci fa un punto sugli infortunati?

“Ehizibue avrà bisogno di ancora un po’ di tempo per recuperare. Davis si sta allenando a livello individuale, settimana prossima potrebbe unirsi al gruppo squadra. Stessa cosa per Zarraga. A Giannetti servirà ancora tempo ma è sulla buona strada per tornare”.

Come procede la crescita di Pizarro?

“Noi parliamo continuamento dei ragazzi giovani, anche di chi non gioca molto. Chiaramente dettagli non ne posso dare, vi è l’opportunità di dare in prestito qualche ragazzo. Pizarro ora è in nazionale e questa per lui è un’occasione. Come per tanti ragazzi c’è bisogno di tempo, sta mettendo su massa. Si è fermato durante la preparazione, è un ragazzo che sta migliorando anche fisicamente. La Serie A non è campo per gli esperimenti, bisogna essere pronti, non si va a guardare l’età ma se si è in grado di fornire un contributo. Ha un grande potenziale, può dare molto ma bisogna aspettare. Iker Bravo è un altro ragazzo giovane, Pafundi anche non vede l’ora di scendere in campo. E’ anche il marchio dell’Udinese comprare ragazzi giovani per farli maturare e poi fargli fare un grande step in carriera”.

Quest’anno ha tanti attaccanti a disposizione…

“Avere così tanti attaccanti ovviamente è positivo. Davis purtroppo ha giocato poche gare per via degli infortuni, ma la domanda non è come io gestirò loro ma come loro gestiranno la situazione”.