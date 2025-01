De Rossi nuovo presidente dell’Ostiamare: “Continuerò ad allenare, ma non a Roma. Prossima panchina? Non lo so”

NOTIZIE AS ROMA – L’ex allenatore e capitano giallorosso Daniele De Rossi ha deciso di intraprendere l’avventura da nuovo presidente dell’Ostiamare, club di Serie D in cui ha mosso i suoi primi passi da giocatore. Ecco le sue parole nella conferenza di presentazione avvenuta oggi in presenza del sindaco Gualtieri.

“Non è stato un grande sacrificio per me, non ho accettato o tirato per la giacchetta, anche se ovviamente sono stato messo al corrente di alcune difficoltà che c’erano. So di non essere uno sprovveduto e che allo stesso tempo ci saranno degli aspetti spigolosi da gestire, ma a me piace il calcio, l’Ostia e l’Ostiamare, che ho sempre seguito nonostante il mio livello di calcio fosse lontano anni luce da questa realtà. Non ho mai smesso di guardare risultati, classifica e di amare la città. Non faccio miracoli e non porterò niente di nuovo, ma la squadra deve essere un mezzo per sentire l’appartenenza alla città e per avvicinarci come comunità“.

“Siamo fortunati che stia succedendo ora che non ho una squadra, anche se allo stesso tempo sono dispiaciuto di non allenare. Io ora posso costruire la mia struttura, la mia famiglia calcistica. Sto costruendo una squadra con i miei stessi valori e occhi, così è come se ci fossi anche quando non sarò qui vicino tutti i giorni. Tutta gente della quale mi fido e con cui mi confronterò sempre anche quando sarò altrove, dato che nel futuro prossimo non sarò più a Roma. Sarò lontano ma comunque sempre aggiornato, come se ci fossi fisicamente. Ho persone che possono prendere decisioni da sole, hanno il mio stesso potere. Mi fido ciecamente di loro. Se so già dove allenerò? No, non lo so…“.

