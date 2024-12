Calciomercato Roma: Hermoso verso il Fenerbahce, il calciatore dice sì alla corte di Mourinho

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Sembra essere già ai titoli di coda l’avventura in giallorosso di Mario Hermoso. Secondo quanto riportato dal portale turco Fotomac.com.tr, il difensore centrale spagnolo potrebbe diventare a breve un nuovo rinforzo del Fenerbahce.

La società gialloblù avrebbe fatto ulteriori passi in avanti nella trattativa e il calciatore avrebbe aperto al trasferimento in Turchia, dove andrebbe a giocare per Josè Mourinho, ex tecnico romanista. Allo stesso tempo anche il club capitolino sembrerebbe disposto a lasciar partire il ventinovenne. Hermoso era arrivato a parametro zero, e sarebbe tutta plusvalenza per i giallorossi.

Fonte: Fotomac.com.tr

