Calciomercato Roma, Hermoso convince Gasp, Kumbulla no: può arrivare un altro centrale

Tempo di primi bilanci in casa Roma dopo questa prima parte di ritiro svolto a Trigoria. Oggi la squadra giallorossa giocherà in Germania il primo vero test amichevole contro il Kaisersalutern, altro modo per Gasperini per rafforzare le sue convinzioni.

Stando a quanto racconta oggi Il Messaggero, tra i calciatori rientrati dai rispettivi prestiti che lo stanno convincendo c’è lo spagnolo Mario Hermoso. L’esperto centrale mancino potrebbe dunque restare alla Roma e giocarsi una maglia con Ndicka sul centro-sinistra.

No sembra aver fatto breccia nel cuore del tecnico invece Marash Kumbulla: l’albanese sembra avere più mercato dopo una buona stagione all’Espanyol e dunque potrebbe essere messo in vendita per provare a fare cassa. In quel caso Massara punterà a un nuovo difensore centrale da inserire in rosa oltre a Daniele Ghilardi, il cui arrivo appare scontato.

Fonte: Il Messaggero