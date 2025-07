FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo sabato 26 luglio 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:35 – Pellegrini torna a correre dalla prossima settimana

Lorenzo Pellegrini si è operato al naso poco prima dell’inizio del ritiro, ma la scelta non è dipesa né da lui né dalla Roma: l’intervento è stato fissato in base a tempi medici legati alla precedente operazione al tendine, che prevedeva un recupero in acqua. Il capitano giallorosso si è allenato regolarmente a Trigoria anche ieri, dove ha salutato il Ct Gattuso. Da settimana prossima tornerà a correre in campo. (Corriere dello Sport)

Ore 9:30 – Oggi Kaiserslautern-Roma su DAZN, tocca a Ferguson

Secondo test estivo per la Roma di Gasperini, che sfida oggi alle 18 il Kaiserslautern, club di Serie B tedesca. Riflettori puntati su Ferguson, al centro dell’attacco dopo il buon debutto. El Aynaoui in ballottaggio con Cristante. Ancora assenti Dovbyk (lavoro differenziato), Salah-Eddine e Pellegrini. Out anche Dybala per gestione.

Ore 8:00 – Gattuso a Trigoria, occhi su Pisilli e Baldanzi

Prima tappa a Trigoria per Rino Gattuso, nuovo c.t. della Nazionale, in tour tra i ritiri di Serie A. Con lui anche Riccio e Bonucci. Gattuso studia 35 giocatori da convocare per l’esordio del 5 settembre contro l’Estonia, tra cui due giallorossi: Pisilli, reduce da un ottimo Europeo U21, e Baldanzi, entrambi osservati speciali in vista delle prossime scelte. (Gazzetta dello Sport)

IN AGGIORNAMENTO…