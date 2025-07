CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il calciomercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo sabato 26 luglio 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 11:50 – Ghilardi, intesa Roma-Verona a un passo

Come previsto, si avvicina la fumata bianca per Daniele Ghilardi (22): stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio l’accordo tra i due club è a un passo. Affare da 10 milioni di euro più 1 di bonus.

Ore 11:10 – La Roma segue Djiku del Fenerbahce

La Roma sta seguendo Alexander Djiku (30), difensore classe ’94 del Fenerbahce. Il contratto del giocatore scade nel giugno 2026, ma su di lui c’è l’interesse anche di Villarreal e soprattutto Lille. (l’Equipe)

Ore 10:30 – Offerto Kessie ma deve tagliarsi lo stipendio

Si torna a parlare di Frank Kessie (28) per il centrocampo giallorosso: il calciatore è stato proposto nuovamente nei giorni scorsi ma deve accettare un cospicuo taglio dell’ingaggio. Stando a quanto rivela Fabrizio Romano, l’Al-Ahli sta aprendo alla sua cessione con diversi club interessati.

Ore 9:45 – Hermoso convince Gasperini

Mario Hermoso (30) msta convincendo Gasperini, al contrario di Marash Kumbulla (25) destinato a salutare. Dopo Ghilardi la Roma pensa di prendere un altro centrale. (Il Messaggero)

Ore 8:55 – Paixao e Nusa i due obiettivi per l’attacco

La Roma ha 30 milioni di budget da spendere per la seconda punta: Igor Paixao (25) del Feyenoord e Antonio Nusa (20) del Lipsia sono i calciatori che piacciono di più a Trigoria. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:20 – La Juventus pensa allo scambio Cristante-McKennie

La Juventus ha una pazza idea: proporre uno scambio di centrocampista alla Roma che vedrebbe coinvolti Bryan Cristante (30) e Weston McKennie (26)…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

IN AGGIORNAMENTO…