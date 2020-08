Calciomercato Roma, i giallorossi forti su Milik: offerti 15 milioni e Under

CALCIOMERCATO AS ROMA – La Roma fa sul serio per Arek Milik, e stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, sarebbe arrivata ad offrire Under, da tempo nel mirino del Napoli, come contropartita tecnica.

Ma non basta: oltre lo scambio, la Roma sarebbe pronta ad aggiungere anche 15 milioni come ulteriore conguaglio economico.

Cengiz Under ha da tempo la stima dall’allenatore Gattuso e dal ds Giuntoli, che lo ritengono il sostituto perfetto per raccogliere l’eredità di Callejon. Alla Roma invece piacerebbe molto Arek Milik per colmare la probabile partenza di Edin Dzeko.

Il presidente del club partenopeo De Laurentiis e il CEO romanista Fienga ne avrebbero quindi parlato a lungo, e preparato una bozza di accordo che prevede appunto l’esterno turco più 15 milioni al Napoli per portare l’attaccante polacco in giallorosso.

(Fonte: Corriere dello Sport)