Roma, cambia la strategia sul mercato: basta acquisti “da plusvalenza”, si punta a vincere

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Con l’arrivo dei Friedkin cambierà il modo di fare e di vedere il mercato, racconta l’edizione odierna de “Il Messaggero” (U. Trani). Il profilo di giocatori rintracciati sarà quello di calciatori affermati, anche se hanno superato i 30 anni.

Insomma, profili alla Pedro o alla Smalling. Il tecnico Fonseca è d’accordo: la rosa verrà integrata e non stravolta. E la virata tiene conto dei possibili investimenti. Prima però si cercherà di mettere i conti in sicurezza tagliando gli esuberi: 30 giocatori sono troppi e anche il monte ingaggi viene giudicato esagerato.

Se poi si in entrata si sceglierà l’Allison o il Salah del momento, scrive Il Messaggero, non verrà accolto pensando a quale plusvalenza porterà nel bilancio dopo 24 o 48 mesi. Se il colpo è di lusso, verrà fatto per arrivare al successo e non per riempire il forziere di Trigoria.

