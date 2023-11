Calciomercato Roma, i giallorossi pensano a Zielinski in scadenza di contratto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tra i giocatori più importanti della Serie A in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno c’è senza dubbio Piotr Zielinski del Napoli.

In centrocampista polacco, 29 anni, è nel mirino di diverse squadre italiane, tra cui la Roma, a caccia di rinforzi di qualità per la mediana. Lo riferisce il portale tuttomercatoweb.com.

Oltre ai giallorossi anche l’Inter, nel caso in cui Mkhitaryan non dovesse rinnovare, è interessata all’affare oltre alla Lazio di Sarri, che lo ha allenato al Napoli. Non sembra in lizza, invece, la Juventus.

Fonte: Tuttomercatoweb.com