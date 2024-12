Calciomercato Roma: i giallorossi provano il colpo Marmoush per giugno, affare difficilissimo

AS ROMA NEWS – La Roma lavora al dopo Dybala. Secondo quanto riferito da Marco Conterio, giornalista di Tuttomercatoweb, i giallorossi starebbero lavorando al grande colpo a sorpresa che porterebbe a Omar Marmoush, attaccante dell’Eintracht.

L’egiziano classe 1999 in stagione ha collezionato 18 gol e 11 assist in 23 partite. Trattativa difficilissima, ma la Roma ci provano per la prossima estate: il colpo Marmoush è quello sul quale i giallorossi sono già al lavoro (adesso hanno esaurito gli slot per gli extracomunitari).

💣🟡🔴 La #Roma sta provando il grande colpo a sorpresa per il dopo Paulo Dybala. Si tratta di Omar Marmoush dell’#Eintracht. 🇪🇬 Trattativa difficilissima, quasi impossibile, ma che i giallorossi stavano provando a portare avanti in gran segreto per l’egiziano. 🗓️ Marmoush è… pic.twitter.com/0zerwOEpBy — Marco Conterio (@marcoconterio) December 17, 2024

