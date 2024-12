Calciomercato Roma, i giallorossi puntano Aarons per rinforzare la fascia destra a gennaio

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Secondo il giornalista turco Ekrem Konur, la Roma starebbe seguendo per gennaio la pista che porta a Max Aarons, terzino destro inglese del Bournemouth classe 2000. Il calciatore era già stato accostato ai giallorossi in passato. Su di lui ci sarebbe anche l’Eintracht Francoforte.

AS Roma, Eintracht Frankfurt and European clubs now pushing for Max Aarons this January as his situation becomes clearer at AFC Bournemouth having featured in 1 League game this season.

— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 9, 2024