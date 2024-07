Calciomercato Roma, i giallorossi si iscrivono alla corsa per Rabiot a parametro zero

AS ROMA NEWS – Non solo Le Fee. Per completare il centrocampo la Roma starebbe pensando anche a un colpo a parametro zero di un certo spessore con un calciatore che potrebbe cambiare il volto della mediana giallorossa.

Stiamo parlando di Adrien Rabiot, 29 anni, centrocampista francese che si è liberato dalla Juventus a parametro zero. Il calciatore è ancora senza squadra, e negli ultimi giorni si è parlato di un forte pressing del Milan sull’agente-madre del calciatore, Veronique.

Stando a quanto rivela però il portale Repubblica.it, anche Ghisolfi si sarebbe inserito nella corsa al calciatore francese, attualmente impegnato all’Europeo con la sua nazionale, qualificatasi per i quarti di finale.

Rabiot nella Juventus aveva uno degli stipendi più alti della rosa, guadagnando circa 7 milioni di euro come Dusan Vlahovic, altra stella della squadra bianconera.

Fonte: Repubblica.it

