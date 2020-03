Calciomercato Roma, i giallorossi valutano il riacquisto di Frattesi a giugno: le cifre dell’operazione

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La bella stagione di Davide Frattesi, centrocampista 20enne, all’Empoli sta spingendo la Roma a valutare il suo riacquisto a fine stagione. Lo riferisce il portale “Tuttomercatoweb.com“.

Due anni fa i giallorossi lo avevano ceduto al Sassuolo, mantenendo però un diritto di riacquisto sul giocatore di 15 milioni di euro, valido fino al 30 giugno del 2020.

Frattesi, attualmente in prestito all’Empoli, sta giocando una buonissima stagione in Toscana, soprattutto dopo l’arrivo in panchina di Pasquale Marino in panchina, e la Roma lo sta tenendo sotto osservazione per capire se investire quella cifra per riscattarlo in estate oppure no.

Fonte: Tuttomercatoweb.com