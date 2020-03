“ON AIR!” – AUSTINI: “Preliminare firmato, il comunicato è già pronto”, JACOBELLI: “La solidità economica di Friedkin è una garanzia assoluta”, CORSI: “Roma satellite della Juve, provo vergogna a sentire le parole di Agnelli”, LO MONACO: “Nuovo ds? Allora arrivi subito”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo): “L’articolo della Gazzetta? Non commento le notizie altrui. Io non mi faccio dare lezioni di giornalismo da nessuno. L’aggiornamento è che mancano semplicemente degli allegati da firmare, ma il preliminare è stato firmato, quindi la Roma passa a Friedkin. E’ un contratto molto lungo, di oltre 100 pagine, e se cambi una parola in una pagina poi cambiano tutte le restanti pagine, immaginatevi… Il comunicato verrà emesso quando il contratto sarà completato in ogni sua parte. Per me non è una sfida, io cerco di fare il mio mestiere. La trattativa è chiusa, si stanno sistemando gli allegati…quando tutto è chiuso verrà fatto un comunicato che è già pronto…quindi secondo voi la Roma è stata venduta o no? Vedremo cosa succederà dopo le 18…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Con profonda vergogna leggo l’accorata difesa di Agnelli nei confronti della Roma. Al di là che dell’Atalanta e dei suoi sforzi non me ne frega niente, ma essere trattati così da Agnelli, da fratello scemo, a me fa inorridire… La Roma se vince va in Champions, senza il bisogno che diventi un satellite della Juve…che poi lo è già diventata… Questa storia di Pallotta speriamo finisca molto presto, anche se le chiacchiere ieri si sono sprecate dicendo che aveva firmato e non aveva firmato sono tutte puttanate…”

Giovanni Cervone (Rete Sport): “Le parole di Agnelli? Il calcio è uno sport che premia chi fa meglio. Ora invece si parla solo di introiti e pareggi di bilancio…tutte cose che non c’entrano col calcio. Io se fossi un tifoso dell’Atalanta sarei molto arrabbiato…”

David Rossi (Roma Radio): “Si parla di questa ipotesi di una cessione della Roma a New York…Alessandro Austini e Filippo Biafora sono andati diretti su questa cosa..Parlavano di un comunicato che sarebbe stato promulgato prima dell’apertura della Borsa, ma così non è…Io non mi sento di smentire o confermare, noi siamo un organo della società e non possiamo proprio commentare. L’unica cosa che vi possiamo dire che quando sarà ufficiale saremo i primi a leggere il comunicato. Vedremo se sta andando in porto questa trattativa, che è l’unica certezza che c’è dato che c’è stato un comunicato settimane fa. Al momento non sappiamo nulla… Al momento Fienga era a Roma in sede all’Eur, quindi per quanto risulta a noi non c’è niente da commentare. Ma questo non esclude che a New York stia succedendo qualcosa, se dovesse succedere ve lo faremo sapere…”

Daniele Lo Monaco (Rete Sport): “Ci sarà di sicuro Fienga nella nuova Roma di Friedkin, Petrachi non lo so… Il ds sulla stagione prossima dovrebbe cominciare lavorare in questi giorni, altrimenti diventa difficile. Se Petrachi non dovesse restare, qualcosa dovrebbe cominciare a muoversi molto presto. Se si vogliono fare le cose fatte per bene, un nuovo ds dovrebbe cominciare a lavorare al massimo tra un mese…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Mentre Pallotta, che non ha fatto solo cose negative ma anche positive, ma purtroppo non ha dato seguito a certi obiettivi come portare la Roma a vincere. Pallotta non avrebbe voluto vendere, sono i suoi soci ad aver voluto mollare. A guidare la Roma ci sarà il figlio di Friedkin, ma da quello che mi dicono anche Dan sarà spesso presente qui…”

Xavier Jacobelli (Radio Radio): “Friedkin? Le persone si misurano dalle loro azioni. Vedremo quali siano i progetti. Il fatto che si tratti di un unico proprietario particolarmente facoltoso e abituato a scandire le sue imprese con dei successi, presumo che punti a costruire una Roma molto ambiziosa. Dipenderà anche dai collaboratori di cui si circonderà e dalle operazioni di mercato che vorrà e potrà fare. Ma la solidità del futuro proprietario della Roma è incontrovertibile e questa è già una garanzia assoluta…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Fiducia a Friedkin? PEr adesso sì. Se vuole venire a investire nel calcio italiano e in Italia, mi sembra una cosa positiva. Ma devo vedere le prime mosse. Non posso pensare che possa fare peggio di Pallotta, con tutto l’affetto per questo signore che si tuffò a Trigoria. Non ha mai vinto niente, lascia un bilancio che non è di certo il migliore possibile, e una squadra che va rifondata…”

Franco Melli (Roma Radio): “Secondo me è un grande avvenimento per la Roma, che deve sperare che Friedkin sia una sorta di messia. Qui il rapporto società-tifosi è diventato inesistente, e quindi è come cominciare una storia completamente nuova…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “A me interessa sapere cosa vuole fare della squadra, non mi interessa se viaggia in aereo o con l’autobus o se vuole fare lo stadio. A me interessa che faccia una grande squadra, e aspetto di capirne un po’ di più…”

