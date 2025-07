Calciomercato Roma, il Benfica ci prova per Dybala: in arrivo la prima offerta

Non c’è estate senza rumors legati al possibile addio di Paulo Dybala alla Roma. L’ultimo arriva oggi, giovedì 31 luglio: secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il Benfica sta valutando con attenzione il profilo dell’argentino per rinforzare la rosa in vista della nuova stagione.

Al momento non risulta alcuna trattativa avviata con la Roma, ma il club lusitano avrebbe già fatto sapere all’entourage della Joya di essere pronto a formulare un’offerta concreta.

La situazione resta fluida e si deciderà nelle prossime settimane. Toccherà a Massara valutare la proposta per il cartellino e, parallelamente, a Dybala considerare eventuali nuovi scenari contrattuali. Tutto ancora da scrivere, insomma, ma l’interesse del Benfica rappresenta una novità da non sottovalutare.

Fonte: Tuttomercatoweb.com