(LIVE!) ROMA-CANNES: 2-0 (3′ El Shaarawy, 43′ Dovbyk). Al via la ripresa: esordio per Wesley, dentro anche Ferguson

Esordio davanti ai propri tifosi per la Roma di Gasperini che oggi alle 18 affronta il Cannes, squadra che milita nella quarta serie francese e facente parte della galassia del gruppo Friedkin. Gli spalti del Tre Fontane saranno tutti esauriti: previste oltre 4mila persone.

Per i romanisti sarà l’occasione per vedere all’opera i nuovi acquisti: attesa per l’esordio del brasiliano Wesley, in campo anche El Aynaoui e Ferguson nel corso dei novanta minuti.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

46′ – Al via la ripresa: tanti cambi nella Roma, esordio per Wesley. Dentro anche Mancini, Angelino, Pisilli, Soulè e Ferguson.

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce qui il primo tempo: Roma avanti due a zero, a segno El Shaarawy (grande protagonista, per lui anche un assist) e Dovbyk.

43′ – RADDOPPIO ROMA! Bel tocco di Baldanzi a smarcare El Shaarawy, il Faraone entra in area ed è generoso a servire Dovbyk che a porta vuota fa due a zero!

38′ – OCCASIONE ROMA! Dovbyk, lanciato da una rimessa laterale, va via al diretto avversario e tenta di scavalcare il portiere con un lob che però finisce di poco sopra la traversa!

35′ – PALO ROMA! El Aynaoui in area perde il tempo per calciare a rete, la palla finisce a El Shaarawy che con il destro a giro coglie l’incrocio dei pali!

33′ – OCCASIONE ROMA! El Shaarawy lanciato davanti a Vanni, il Faraone prova a saltarlo e a calciare in porta, ma il portiere si allunga e salva la porta!

25′ – Cooling break per le squadre.

20′ – ROMA PERICOLOSA: Dovbyk protegge di fisico il pallone al limite dell’area, poi tocca per l’accorrente El Shaarawy che col destro calcia in porta mandando di poco a lato.

15′ – Dopo il gol di El Shaarawy, la Roma non è più riuscita a creare pericoli dalle parti di Vanni.

9′ – Ci prova Abbas con un sinistro a giro dalla distanza, palla alta.

3′ – GOL DELLA ROMA! EL SHAARAWY! Assist di Hermoso da rimessa laterale: il Faraone sorprende la difesa avversaria e in velocità va via, entra in area, e col destro rasoterra batte il portiere avversario!

0′ – Fischio dell’arbitro, si comincia!

ROMA-CANNES, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Vasquez, Celik, Ndicka, Hermoso, Rensch, El Aynaoui, Cristante, Salah-Eddine, Baldanzi, El Shaarawy, Dovbyk. All.: Gasperini.

A disp.: Svilar, Zelenzy, Mancini, Kumbulla, Reale, Wesley, Pisilli, Koné, Angelino, Soulé, Ferguson, Cherubini, Abdulhamid, Darboe, Romano.

CANNES (4-3-3): Vanni; Sylva, Corchia, Smith, Abdherramane; Ndiaye, Goncalves, Ndoye; Abbas, Doumbouya, Mambu. All.: Ott.

A disp.: Aymes, Taub, Boussaid, Pineau, Hafidi, Blanc, Bonnaure, Caumont, Pichaud, Laclef.

