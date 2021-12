Calciomercato Roma: il Cagliari vuole Calafiori, ma i giallorossi aprono solo al prestito

CALCIOMERCATO AS ROMA – La Roma potrebbe cedere in prestito Riccardo Calafiori nel prossimo mercato di gennaio. Stando infatti alle ultime indiscrezioni pubblicate sul portale Tuttomercatoweb, il terzino della Roma sarebbe seguito con interesse dal Cagliari.

Il club sardo avrebbe infatti individuato in Calafiori il sostituto ideale di Dalbert, arrivato la scorsa estate in prestito dall’Inter ma che non sarà confermato, e che già a gennaio potrebbe trasferirsi in Brasile.

I giallorossi però non vorrebbero privarsi completamente del giovane terzino sinistro, e avrebbe dato la sua disponibilità solo per il prestito.

Il giocatore, classe 2002, finora ha raccolto 5 presenze in serie A e 3 in Conference League, e sicuramente con il rientro di Spinazzola avrebbe ancora meno spazio in giallorosso.