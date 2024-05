Calciomercato Roma, il Chelsea rivuole Conte: con lui può tornare anche Lukaku

NOTIZIE AS ROMA – I destini di Romelu Lukaku e Antonio Conte potrebbero incrociarsi nuovamente. L’attaccante belga e l’allenatore salentino, infatti, potrebbero ritrovarsi in Premier League dopo la loro positiva esperienza all’Inter.

A sostenerlo è l’edizione on line de La Repubblica. Il Chelsea starebbe pensando a un ritorno di Conte per sostituire Mauricio Pochettino. La stagione dei Blues non è stata soddisfacente e potrebbe verificarsi un cambio in panchina a fine stagione.

Lukaku, che probabilmente non verrà riscattato dalla Roma, potrebbe tornare a giocare a Londra e rimanere nel caso in cui il prossimo allenatore del Chelsea fosse proprio Conte.

Fonte: Repubblica.it

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!