Calciomercato Roma, dall’Argentina: il City ha detto no all’ultima offerta di Massara per Echeverri

La Roma continua a inseguire Claudio Echeverri, uno dei gioielli più luminosi del calcio sudamericano. Il talento argentino, classe 2006, è da tempo nel mirino del club giallorosso, che ha provato a imbastire un’operazione ambiziosa con il Manchester City per portarlo nella Capitale.

L’ultima proposta messa sul tavolo da Frederic Massara, rivela il giornalista argentino Cesar Luis Merlo su X, prevedeva un prestito annuale con obbligo di riscatto fissato a 33 milioni di euro, condizionato da una clausola a favore degli inglesi per un eventuale controriscatto. Una formula pensata per valorizzare il giocatore senza perdere il controllo del cartellino, in stile “Nico Paz”, ma la risposta del club di Guardiola è stata negativa.

Il City, che ha prelevato Echeverri dal River Plate e ne sta curando con attenzione la crescita, non sembra intenzionato a separarsene, nemmeno temporaneamente. Almeno non con le condizioni proposte dalla Roma. La volontà dei Citizens è quella di mantenere il controllo totale sul percorso del ragazzo, evitando formule che potrebbero portare a una cessione definitiva troppo presto.