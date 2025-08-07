Calciomercato Roma, dall’Argentina: il City ha detto no all’ultima offerta di Massara per Echeverri

La Roma continua a inseguire Claudio Echeverri, uno dei gioielli più luminosi del calcio sudamericano. Il talento argentino, classe 2006, è da tempo nel mirino del club giallorosso, che ha provato a imbastire un’operazione ambiziosa con il Manchester City per portarlo nella Capitale.
L’ultima proposta messa sul tavolo da Frederic Massara, rivela il giornalista argentino Cesar Luis Merlo su X, prevedeva un prestito annuale con obbligo di riscatto fissato a 33 milioni di euro, condizionato da una clausola a favore degli inglesi per un eventuale controriscatto. Una formula pensata per valorizzare il giocatore senza perdere il controllo del cartellino, in stile “Nico Paz”, ma la risposta del club di Guardiola è stata negativa.
Il City, che ha prelevato Echeverri dal River Plate e ne sta curando con attenzione la crescita, non sembra intenzionato a separarsene, nemmeno temporaneamente. Almeno non con le condizioni proposte dalla Roma. La volontà dei Citizens è quella di mantenere il controllo totale sul percorso del ragazzo, evitando formule che potrebbero portare a una cessione definitiva troppo presto.
solo lui può forzare la amo…
chiedendo la cessione alla Roma
Basta, non perdiamo altro tempo, andiamo a cercare altrove. Questo è uno dei pochi casi in cui il “potere” del club è più forte della volontà del giocatore…
ma basta ….. andiamo a prendere uno da Roma per favore…..bisogna spendere cari Friedkin. Grealish invece dell’everton serviva alla Roma
E vabbè, si andasse su un altro profilo, già prenderlo con il contro riscatto aveva poco senso, se devi pure pregarli direi che si possa trovare un altro giovane da prendere.
Ma basta con sti giocatori complicati andando a perdere sempre noi per prenderlo e manco a titolo definitivo, non si discute il potenziale talento del ragazzo, ma bisogna lasciare perdere e andare anche su giocatori più “Gasperiniani” (cosa che non è Echeverri) tipo Nene Dorgeles che ha tutte le carte in regola per farti fare il salto di qualità perché è il perfetto stile Lookman che cerchiamo (potenzialmente anche superiore)
Con 30 milioni ci prendi Tzolis che è pronto e rodato, goodbye
Tzolis è pronto ed è pure forte
la trattativa è estremamente difficile, lo hanno pagato quasi solo 20mln un anno fa, per loro una plusvalenza di 13+mln conta 0. fa girare sta cosa che queste armate, perché non sono più squadre di calcio, abbiamo 2-3sostituti forti per ruolo e gli altri invece si beccano solo le briciole, in piu hanno anche i club satellite come il girone, fanno il bello ed il cattivo tempo
Guardiola ti auguro presto di essere nelle nostre condizioni e noi come voi
Saluti da Roma
Massara, non da oggi, avrebbe dovuto virare su un altro obiettivo senza indugi. Il City non è società che puoi allettare con la promessa di un controriscatto, non gliene frega nulla dei milioni, ce n’ha a bizzeffe.
Correndo appresso a questa chimera, Massara ha perso inutilmente tempo prezioso e rischia di rimanere a gingillarsi col classico cetriolo.
Già gliel’ho dato un nome fattibile e percorribile, per tanti motivi: Laurentie’ del Sassuolo.
Ma perchè ci incartiamo sempre su un giocatore? ogni volta è così
