Calciomercato Roma, possibile prestito per Pisilli: caccia a un club di A per farlo maturare

Nicolò Pisilli rappresenta uno dei talenti più promettenti della nuova Roma, ma il suo futuro immediato potrebbe non essere nella Capitale. Il centrocampista classe 2004, fresco di rinnovo, è apprezzato da Gian Piero Gasperini, che tuttavia lo vede più adatto a un impiego sulla trequarti piuttosto che nel cuore del centrocampo.

Proprio in quella zona di campo — sul centrosinistra alle spalle della punta — la Roma è alla ricerca di un titolare che completi il reparto insieme a Soulé. E se si considerano le alternative già presenti in rosa, come El Shaarawy, Baldanzi e, appena recuperato dall’infortunio, Lorenzo Pellegrini, è facile intuire come gli spazi per Pisilli rischino di ridursi drasticamente.

Da qui le riflessioni in corso a Trigoria. La dirigenza, insieme a Massara e allo stesso giocatore, sta valutando l’ipotesi di un prestito, magari in un club di Serie A dove Pisilli possa trovare maggiore continuità e crescere lontano dai riflettori. Anche le ultime uscite — con il classe 2004 apparso ancora acerbo nel confronto con compagni più pronti — sembrano confermare questa necessità: il talento c’è, ma va affinato con minutaggio e responsabilità.

Nella gara di ieri contro l’Aston Villa, nonostante fosse regolarmente a disposizione, Pisilli è rimasto in panchina per tutti i novanta minuti. Gasperini gli ha preferito Cherubini, altro prodotto del vivaio romanista che sta sfruttando al meglio le occasioni concesse nel precampionato.

Anche per lui, però, potrebbe profilarsi una nuova avventura lontano da Trigoria. Reduce da un’esperienza positiva alla Carrarese, Cherubini potrebbe ripartire nuovamente in prestito per proseguire il suo percorso di crescita, questa volta in una squadra di categoria superiore.

Le valutazioni definitive verranno fatte nelle ultime settimane di mercato, una volta chiusi gli ultimi colpi in entrata. Ma intanto, per Pisilli come per Cherubini, il tempo stringe. E la Roma non vuole commettere l’errore di tenerli ai margini, privandoli del percorso di maturazione che meritano.

