Calciomercato Roma, possibile prestito per Pisilli: caccia a un club di A per farlo maturare

Nicolò Pisilli rappresenta uno dei talenti più promettenti della nuova Roma, ma il suo futuro immediato potrebbe non essere nella Capitale. Il centrocampista classe 2004, fresco di rinnovo, è apprezzato da Gian Piero Gasperini, che tuttavia lo vede più adatto a un impiego sulla trequarti piuttosto che nel cuore del centrocampo.
Proprio in quella zona di campo — sul centrosinistra alle spalle della punta — la Roma è alla ricerca di un titolare che completi il reparto insieme a Soulé. E se si considerano le alternative già presenti in rosa, come El Shaarawy, Baldanzi e, appena recuperato dall’infortunio, Lorenzo Pellegrini, è facile intuire come gli spazi per Pisilli rischino di ridursi drasticamente.
Da qui le riflessioni in corso a Trigoria. La dirigenza, insieme a Massara e allo stesso giocatore, sta valutando l’ipotesi di un prestito, magari in un club di Serie A dove Pisilli possa trovare maggiore continuità e crescere lontano dai riflettori. Anche le ultime uscite — con il classe 2004 apparso ancora acerbo nel confronto con compagni più pronti — sembrano confermare questa necessità: il talento c’è, ma va affinato con minutaggio e responsabilità.
Nella gara di ieri contro l’Aston Villa, nonostante fosse regolarmente a disposizione, Pisilli è rimasto in panchina per tutti i novanta minuti. Gasperini gli ha preferito Cherubini, altro prodotto del vivaio romanista che sta sfruttando al meglio le occasioni concesse nel precampionato.
Anche per lui, però, potrebbe profilarsi una nuova avventura lontano da Trigoria. Reduce da un’esperienza positiva alla Carrarese, Cherubini potrebbe ripartire nuovamente in prestito per proseguire il suo percorso di crescita, questa volta in una squadra di categoria superiore.
Le valutazioni definitive verranno fatte nelle ultime settimane di mercato, una volta chiusi gli ultimi colpi in entrata. Ma intanto, per Pisilli come per Cherubini, il tempo stringe. E la Roma non vuole commettere l’errore di tenerli ai margini, privandoli del percorso di maturazione che meritano.
Giallorossi.net – G. Pinoli
io oltre a pisilli aggiungerei baldanzi da dare in prestito. per la Roma non sono pronti
Eh sì! Diamoli via tutti. Poi giochiamo io e mio cugino.
Onestamente visto lo stipendio che percepisce e le tante presenze in Serie A mi sembra assurdo pensare di mandarlo in prestito secco come fosse un primavera, la Roma deve anche scommettere e puntare sul suo settore giovanile almeno per la panchina. Pisilli, Cherubini e Reale se li mandi tutti via in prestito dimostri di non voler puntare sui tuoi giovani, non dico che debbano essere titolari ma Gasp è stato preso anche per valorizzare questi giovani, vanno in panca e giocano quando si può, i prestiti secchi alle squadre piccole quante volte sono stato utili?
infatti io non ho ben capito Pisilli che pesce è
anche dare pisilli in prestito non sara’ facile, in quale squadra potrebbe giocare titolare? non certo fra le prime sette, altrimenti rimarrebbe a Roma. Quale squadra di seconda fascia si puo’ permettere uno stipendio di 1,5 mil per un giovane in prestito? la vedo dura, credo che il ragazzo rimarra’ a Roma e magari continuera’ a maturare, vedremo
Era ora
Pisilli ha troppo carico sulle spalle, la Roma e l’ingaggio pesano come macigni e il ragazzo deve essere spensierato e giocare a pallone, deve crescere si vede dal volto che è ancora un bambino.
Per Gasp. è ancora troppo acerbo e deve avere tempo per fare esperienza e nella Roma tempo non ce n’è.
Io farei Pisilli a Trigoria, Baldanzi dove capita!
mi sembra una buona idea trovare una soluzione per farlo giocare con continuità
oltre a pisilli aggiungerei baldanzi dovbik celik hermoso e kumbulla.
proviamo subito Ghilardi insieme a mancini e ndicka
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.