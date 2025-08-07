Ziolkowski, distanza di 500mila euro tra Roma e Legia: l’arrivo slitta a dopo Ferragosto

Procede con grande ottimismo la trattativa per Jan Ziolkowski, difensore centrale polacco di 20 anni di cui si parla un gran bene in patria e che viene considerato un ottimo prospetto per il prossimo futuro.

Il calciatore ha già detto sì alla Roma, ma non c’è ancora accordo totale con il Legia Varsavia. Stando a quanto riferisce l’edizione odierna de Il Messaggero, la distanza tra i due club è di 500mila euro. Una cifra decisamente contenuta che non sembra mettere in dubbio la riuscita dell’affare.

Nonostante le parti siano vicine all’accordo, il calciatore difficilmente arriverà alla corte di Gasperini nel corso di questo ritiro inglese. Più probabile che Ziolkoswki si unisca ai suoi nuovi compagni dopo Ferragosto, e cioè dopo i preliminari di Europa League del Legia in programma il 7 e il 14 agosto.

Fonte: Il Messaggero