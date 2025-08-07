Ziolkowski, distanza di 500mila euro tra Roma e Legia: l’arrivo slitta a dopo Ferragosto

Procede con grande ottimismo la trattativa per Jan Ziolkowski, difensore centrale polacco di 20 anni di cui si parla un gran bene in patria e che viene considerato un ottimo prospetto per il prossimo futuro.
Il calciatore ha già detto sì alla Roma, ma non c’è ancora accordo totale con il Legia Varsavia. Stando a quanto riferisce l’edizione odierna de Il Messaggero, la distanza tra i due club è di 500mila euro. Una cifra decisamente contenuta che non sembra mettere in dubbio la riuscita dell’affare.
Nonostante le parti siano vicine all’accordo, il calciatore difficilmente arriverà alla corte di Gasperini nel corso di questo ritiro inglese. Più probabile che Ziolkoswki si unisca ai suoi nuovi compagni dopo Ferragosto, e cioè dopo i preliminari di Europa League del Legia in programma il 7 e il 14 agosto.
Fonte: Il Messaggero
per 500.000 euro una settimana di tempo? boh, probabilmente sarò io che ho problemi a capire le tempistiche delle trattative
ci avranno detto: se lo volete adesso ci date 500.000 in più, altrimenti aspettate dopo il preliminare di EL.
Il rischio è tutto loro, se si fa male perdono la vendita!
Se devi andare a pescare altri 3 giocatori, di cui almeno 1 titolare, secondo te quante possibilità ci sono che il prestito sia gratuito? Massara, se gli dice bene, ha forse 15/18 milioni extra budget da poter spendere. Molte squadre chiedono soldi anche per il semplice prestito… 1 milione, 3 milioni. Se pure per Ghilardi è andato per le lunghe, significa che sta contando ogni singolo centesimo. Anche perché la prossima stagione sarà 2026-2027, sarebbe bello festeggiare con qualcosa il nostro centenario. E per vincere, bisogna fare in primis scelte intelligente ed oculate.
Se si tratta solo di 500mila euro siamo a livello del ridicolo. Se poi c’è l’accordo per far giocare il ragazzo i preliminari di coppa del Legia ci sta ma lo si dica per non dare adito a polemiche. Francamente che non si chiuda una operazione per una cifra così irrisoria mi sembra molto strano.
Ieri un amico di questo sito mi rimbrottava in merito ai miei dubbi sulla cifra da noi offerta e dichiarata congrua. Come sospettavo, l’offerta era congrua per il giornalista…..
Aspettiamo. Non siamo il PSG, la ricostruzione sarà lenta, ma non si deve fermare….
Giocatore che ad oggi non cambia nulla nella Roma. Penserei ai titolari piuttosto…
ahahha si tira su 500.000 euro quando ci sarebbero ancora 40/50 mln da spendere … ma dove vogliamo andare … ma prendessero profili come nico paz e diao che fanno i buchi .. sarebbe ora di mettere mani al portafoglio cari friedkin . tra 16 giorni inizia il campionato .. e il Bologna non è che non gioca . escono nomi interessanti e arriva sempre altro .
