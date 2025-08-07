Roma, quattro passi indietro e tre rinforzi

I quattro schiaffoni presi ieri dall’Aston Villa hanno riportato la Roma di Gasperini con i piedi per terra. Dopo una serie di vittorie e di clean sheet, arrivate però contro avversari di livello inferiore, ieri al Bescot Stadium i giallorossi sono stati messi sotto da una formazione decisamente più rodata e in palla.

La squadra di Gasp, di fatto, non ha mai costruito un’azione degna di nota, colpita più volte sulle giocate rapide e verticali dei ragazzi di Emery. Fragile difensivamente, ma soprattutto inconsistente in attacco, la Roma ha palesato limiti strutturali importanti, sia nelle riserve (ieri mancavano Ndicka, Dybala, Soulè, subentrato nella ripresa, e Ferguson) che in un paio di ruoli tra i titolari.

Gasperini aspetta rinforzi, fiducioso che da qui alla fine del mercato (“Mancano ancora tre settimane, è lunga“, ha detto ieri il tecnico) arriveranno quei calciatori che si aspetta da Massara. Se la difesa sarà completata con l’acquisto di Ziolkowski (accordo non ancora blindato col Legia Varsavia, ma in dirittura), le lacune più evidenti ci sono a centrocampo e in attacco.

Servirà un altro terzino sinistro che abbia gamba: ieri il cambio Angelino-Reale è sembrata una bocciatura per Salah-Eddine, per il quale la Roma aspetta offerte anche in prestito. Manca numericamente un centrocampista, visto che Pisilli viene considerato dal tecnico più un trequartista che non uno dei due mediani. E serve qualcosa in attacco: la priorità è un esterno sinistro di piede destro che possa dare qualità e imprevedibilità alla trequarti.

Al tecnico di Grugliasco poi non dispiacerebbe avere un altro centravanti di spessore: lì però i discorsi si intrecciano alla necessaria cessione di Dovbyk che aprirebbe gli spazi per un altro investimento in attacco. Insomma, la strada per Gasperini, Massara e la nuova Roma in costruzione è ancora lunga.

Fonti: Corriere dello Sport / Il Tempo / Il Messaggero / La Repubblica