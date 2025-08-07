Calciomercato Roma, sirene inglesi per Pellegrini: il Bournemouth di Pinto si fa avanti

Il mercato sa essere imprevedibile, e le sirene questa volta arrivano dall’Inghilterra e suonano per Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma è sotto contratto fino al 2026, ma ad oggi non si registrano contatti tra le parti per un eventuale rinnovo.
A sondare il terreno è stato il Bournemouth, club di Premier League dove lavora Tiago Pinto, l’ex general manager giallorosso. Proprio il portoghese avrebbe chiesto informazioni sul numero 7 romanista, forte di un rapporto personale consolidato negli anni vissuti nella Capitale. Ma al momento, la trattativa appare complicata: l’ingaggio percepito da Pellegrini (circa 4 milioni netti a stagione) rappresenta uno scoglio difficile da superare anche per un club inglese.
Su Pellegrini però non c’è solo Bournemouth: anche il Crystal Palace avrebbe inserito Pellegrini nella lista dei profili da monitorare per rinforzare la mediana con esperienza e qualità. Ma, come nel caso dei Cherries, anche qui il nodo economico resta centrale.
Fonte: Il Messaggero
Andrà a scadenza.
lo penso anch’io. il nodo ingaggio non esiste in premier e inoltre ci sono i bonus.
Pinto vero romanista ❤️
Per lui il piano più sensato sarebbe quello di prolungare e spalmare l’ingaggio in due stagioni, rendersi accessibile per club del livello di Fiorentina e Bologna, andare anche in prestito secco o con diritto di riscatto e tentare il rilancio senza pressioni.
Più di qualcuno crede che il suo di piano sia invece quello di andare a scadenza per lucrare un contratto più vantaggioso, ma se floppa anche questa di stagione voglio vedere dove andrà a trovarlo un ingaggio sostanzioso a 30 anni e dopo due di buio.
Nessuno regala soldi e di parametri zero di nome senza una squadra ce ne sono sempre di più.
La Roma nell’unico ruolo che lui potrebbe ricoprire sta cercando uomini di caratteristiche che chiaramente non sono le sue, perché ostinarsi in un percorso che probabilmente sarà un cul de sac?
Perchè il senso della realtà lo ha perso, col suo entourage, anni fa, e ormai non riescono a concepire una via d’uscita di buon senso…
Non sono del tutto convinto della strategia che stai delineando.
Concordo in pieno sul fatto che ci siamo orientati su profili diversi per quel ruolo.
Pellegrini ha bisogno di uno scossone netto per tornare a livelli accettabili e a volte un cambiamento radicale (tipo un trasferimento in Premier) può dare benefici importanti.
L’ho scritto più volte, per me è fuori dal nuovo corso, comunque un piccolo rammarico su come stia chiudendo il suo percorso da noi rimane.
Un grosso in bocca al lupo e pazienza se Totti non può essere clonato, ne tantomeno lo diventi per elezione….
Bati, ma in Premier mica può aspirare ai livelli top, e quelli di club come Bournemouth o Crystal Palace sono i livelli di Fiorentina e Bologna che non possono permettersi i 4 mln di ingaggio.
Per questo sostengo che il percorso ideale sarebbe quello di dimezzare l’ingaggio su due stagioni e aprirsi una strada anche a un prestito con eventuale diritto di riscatto che adesso non è percorribile perché e a scadenza.
Io da tempo dico che questo ragazzo non è consigliato benissimo su diversi aspetti da chi di dovere.
Ma perché ingaggio dovrebbe essere uno scoglio, ha solo altri 10 mesi di contratto, non è che si trasferisce in prestito annuale, gli faranno un contratto di almeno 3 anni, non è che può pretendere di guadagnare altri 6 netti l’anno (questi sono non 4), nemmeno in Arabia glieli farebbero, sennò sta un altro anno a Roma e poi ciaone.
consapevole di essere una zavorra tecnicamente e economicamente ma non fa nulla per farsi accettare nel primo caso e di ricontrattare nel secondo.
Pellegrini ha un contratto che lo lega alla ASRoma no alla Roma.
