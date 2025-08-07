Calciomercato Roma, sirene inglesi per Pellegrini: il Bournemouth di Pinto si fa avanti

Il mercato sa essere imprevedibile, e le sirene questa volta arrivano dall’Inghilterra e suonano per Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma è sotto contratto fino al 2026, ma ad oggi non si registrano contatti tra le parti per un eventuale rinnovo.

A sondare il terreno è stato il Bournemouth, club di Premier League dove lavora Tiago Pinto, l’ex general manager giallorosso. Proprio il portoghese avrebbe chiesto informazioni sul numero 7 romanista, forte di un rapporto personale consolidato negli anni vissuti nella Capitale. Ma al momento, la trattativa appare complicata: l’ingaggio percepito da Pellegrini (circa 4 milioni netti a stagione) rappresenta uno scoglio difficile da superare anche per un club inglese.

Su Pellegrini però non c’è solo Bournemouth: anche il Crystal Palace avrebbe inserito Pellegrini nella lista dei profili da monitorare per rinforzare la mediana con esperienza e qualità. Ma, come nel caso dei Cherries, anche qui il nodo economico resta centrale.

Fonte: Il Messaggero