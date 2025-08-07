Gasp, segnali a Massara: bocciato Salah-Eddine, serve un terzino sinistro

Queste amichevoli estive servono non solo per mettere benzina nelle gambe e testare meccanismi, ma anche per capire chi può davvero far parte di un nuovo progetto e chi no.
E nella Roma targata Gasp sembra non esserci spazio per il terzino olandese Anass Salah-Eddine, 23 anni, giocatore arrivato a Trigoria per una decina di milioni di euro nel corso dello scorso mercato invernale per volere dell’ex ds Florent Ghisolfi.
L’esterno mancino non sembrava particolarmente adatto per caratteristiche al calcio di Gasperini, e in queste prime uscite stagionali pare aver confermato i dubbi dell’allenatore piemontese. Ieri poi, nel corso della partita persa per 4 a 0 contro l’Aston Villa, è arrivato il segnale che sa di bocciatura definitiva.
Nella ripresa infatti, alla girandola di cambi operati da Gasp, il posto di Angelino è stato preso dal giovane Filippo Reale, classe 2006, e non da Salah-Eddine. Per Gasperini dunque sarebbe necessario avere un rinforzo anche in quella zona del campo: un terzino di gamba e forza fisica che possa dare maggiore sprint alla corsia mancina. Prima però andrà trovata una sistemazione a Salah-Eddine.
Fonti: Il Tempo / Il Messaggero / Gazzetta dello Sport
che errore dare via un patrimonio economico e sportivo come Dahl con un vuoto a perdere come Salah eddine
Adriano, Dahl non sa marcare, riguardati Chelsea vs Benfica del mondiale per club. gli inglesi hanno attaccato solo dalla sua parte.
l’olandese l’ho bocciato dalla partita con il Como, l’unica in cui parte titolare.
Adesso un terzino sinistro che ari la fascia, deve essere un treno che fa avanti e indietro
l’aveva già bocciato ranieri come minutaggio.
rimane un mistero l’acquisto definitivo e tempestivo a gennaio
non è un mistero. Massara non l’avrebbe preso, Ghisolfi invece….
Se si vuole alzare il livello e competere per traguardi importanti bisogna avere due titolari per ruolo. È quello che sta cercando di far capire Gasp.
Bella roba…..un altro in uscita e un altro da comprare. La lista anziché accorciarsi si allunga.
Andiamo alla scoperta dell’acqua calda in agosto, quando Ranieri l’aveva già scoperta in inverno…
Io ancora mi chiedo come caspita si possa fare a spendere 10 milioni di euro a dicembre con quei problemi finanziari che ancora abbiamo, se non per acquistare un mezzo fenomeno che a prima vista proprio non poteva essere il giovane Salah-Eddine!
Sono finiti i soldi e non ci sono tante idee. In più la maggior parte dei calciatori è invendibile e per quelli vendibili le offerte sono basse perché le altre società sanno dei nostri problemi economici e ne approfittano. Gasperini senza calciatori adeguati può fare poco.
Ma non può essere che stesse semplicemente non benissimo?
Oppure che volesse vedere Reale; in ogni caso viene sempre scelta la visione più pessimistica.
Premesso che perdere ora con una squadra così organizzata ci sta e la Roma è imballata quindi non è un commento di pancia Gasperini è un integralista e se vuoi trarre il massimo devi dargli prima possibile I giocatori adatti perché lui fa lo stesso gioco che abbia baldanzi ed elsha oppure robben e ribery. E per quanto operativa nel mercato ieri si è visto che ci sono al massimo 5-6 giocatori adatti per fisicità.
ormai solo Celik fa la differenza e ha mercato, il resto ho paura che sia difficile da impiegare ed eventualmente da piazzare altrove
Il problema è a destra, Wesley è veloce e niente più mentre Rensch è da sostituire prima di subito, Celik buono per la panchina.
In tre non fanno un terzino decente 📌
Elsha limitato e non regge i 90 minuti
Dovbik e Pellegrini sorvoliamo
Hermoso da brividi
Positivo il gioco di Gasp, bravi in fase di manovra meno in quella realizzativa
Top Kone’ Soule’
Bravi tutti i giovani che hanno giocato da Cherubini a Reale
Ottimi segnali dai nuovi acquisti da Ghilardi a El Aynaui però non bastano né mancano ancora 4/5 per completare la rosa e competere ad alti livelli.
Buongiorno a tutti!
Penso che sulla fascia sinistra servano 2 giocatori e non 1. Angelino non può giocare su tutta la fascia sinistra. Angelino è uno dei miei giocatori preferiti, ma purtroppo non ha il fisico giusto per giocare da solo su tutta la fascia e soprattutto non sembra capace di pressare e giocare uno contro uno.
Dalla partita di ieri non sono preoccupato per il risultato, ma per il fatto che la squadra abbia bisogno di almeno altri 6 giocatori. Voglio che la squadra combatta per i primi 2 posti e per me in questo momento i titolari sono questi: Svilar, Ndicka, Wesley, Koné, Soule e forse Ferguson ed El Aynaou. Ci mancano 2 titolari al centro della difesa. Celik e Mancini in quella posizione sono solo per la Roma al settimo posto. Per favore, non fate partire Mancini, un grande giocatore, dà l’anima in campo, l’unico che lotta ecc. ecc. Lottare e dare il massimo in campo non significa avere buone qualità o essere un giocatore di alto livello. In ogni partita, Mancini è colpevole di almeno un gol subito. Se affermiamo o pensiamo che Mancini sia un buon giocatore, guardiamo il mercato e quante squadre lo stanno cercando. Non ci sono richieste sul mercato. Zero. Solo a Roma guardano il calcio in modo diverso dalle altre squadre. Il risultato? Altri alzano trofei mentre noi lo guardiamo in TV. Siamo troppo sognanti o romantici in attesa di Pellegrini in versione Totti o Dybala in versione Messi. Questi due giocatori per me hanno chiuso con il calcio d’élite, possono giocare solo in Arabia o in Turchia. Per non parlare di Celik, un giocatore modesto per il livello di Torino o Parma. Baldanzi non è un giocatore per il livello a cui affermiamo di arrivare. El Sharawy è un giocatore a fine carriera da 3 anni. Leggo che molti commentano che è un bravo ragazzo e non crea problemi al gruppo squadra. Non mi interessa se sono bravi ragazzi, buoni familiari o buoni genitori. Le loro vite personali sono loro, mi interessa che siano ottimi giocatori e che permettano alla Roma di vincere trofei.
So che mi sono dilungato molto e molti di voi troveranno il mio commento noioso da leggere, ma credetemi, sono stanco della mediocrità della mia amata squadra. Sono stanco di vedere squadre come il Napoli vincere trofei o squadre come l’Inter arrivare in finale di Champions League due volte negli ultimi tre anni.
