Gasp, segnali a Massara: bocciato Salah-Eddine, serve un terzino sinistro

Queste amichevoli estive servono non solo per mettere benzina nelle gambe e testare meccanismi, ma anche per capire chi può davvero far parte di un nuovo progetto e chi no.

E nella Roma targata Gasp sembra non esserci spazio per il terzino olandese Anass Salah-Eddine, 23 anni, giocatore arrivato a Trigoria per una decina di milioni di euro nel corso dello scorso mercato invernale per volere dell’ex ds Florent Ghisolfi.

L’esterno mancino non sembrava particolarmente adatto per caratteristiche al calcio di Gasperini, e in queste prime uscite stagionali pare aver confermato i dubbi dell’allenatore piemontese. Ieri poi, nel corso della partita persa per 4 a 0 contro l’Aston Villa, è arrivato il segnale che sa di bocciatura definitiva.

Nella ripresa infatti, alla girandola di cambi operati da Gasp, il posto di Angelino è stato preso dal giovane Filippo Reale, classe 2006, e non da Salah-Eddine. Per Gasperini dunque sarebbe necessario avere un rinforzo anche in quella zona del campo: un terzino di gamba e forza fisica che possa dare maggiore sprint alla corsia mancina. Prima però andrà trovata una sistemazione a Salah-Eddine.

Fonti: Il Tempo / Il Messaggero / Gazzetta dello Sport