GASPERINI: “L’Aston Villa aveva due marce in più, noi poco incisivi. Molto bene El Aynaoui, male Wesley. E’ calcio d’agosto, sbagliato deprimersi”

Gian Piero Gasperini parla al termine di Aston Villa-Roma, gara amichevole giocata questa sera al Bescot Stadium che si è conclusa con il punteggio di 4 a 0 in favore degli inglesi. Queste le sue dichiarazioni alla stampa.

Un’analisi della partita?

“Abbiamo trovato una squadra forte, era difficile contenerli. Ci sono state anche cose buone fatte. Andavano forte e ci hanno creato grande difficoltà”

Quali sono state le cose buone?

“Intanto l’impegno dei ragazzi che è encomiabile. Hanno sempre cercato di tenere il campo al massimo. Siamo stato poco incisivi, abbiamo rubato palla bene. Abbiamo preso dei gol… ci andavano via. Anche a squadra schierata sul secondo gol. Dobbiamo dar merito a loro, hanno una marcia in più o anche due. Sono partite di agosto, non ti devi esaltare o deprimere. Devi prendere la lezione e fare meglio la prossima volta”.

Abbiamo sentito dire spesso ‘puntalo puntalo’, serve coraggio in alcune situazioni?

“Sì, Cherubini e Soulé hanno avuto buoni spunti. Sul piano del gioco abbiamo fatte buone cose. Loro quando partivano riuscivano a metterci in difficoltà. Mi è piaciuto molto El Aynaoui, dobbiamo prendere delle cose buone, continuare ad applicarci come stiamo facendo”.

Sul mercato lei mette spesso pressione. Così non si complica il lavoro di Massara?

“Spero di no.”

La fase offensiva l’ha soddisfatta un po’ meno?

“Insomma, abbiamo preso dei gol… (ride, ndr). Non è facile contro questa gente che è veloce. Anche quando abbiamo tenuto bene il gioco siamo stati poco incisivi. Non è semplice contro di loro ma dobbiamo migliorare”.

C’è bisogno di migliorare più tatticamente o atleticamente?

“Un po’ di tutto, c’è anche la qualità degli avversari da considerare. Hanno diversi elementi che ci hanno messi in difficoltà. tutti hanno provato tenere il campo per 90 minuti. Questo è molto positivo”.

Wesley?

“Non ha fatto bene stasera, ha sbagliato tanto sul piano tecnico. È un ragazzo con un bel motore, questa sera qualcuno ha giocato bene e qualcuno male”.

Ghilardi è entrato bene?

“Sì, è fermo da parecchio, ora sta facendo la preparazione. Fa parte di quei profili giovani che possono crescere”.

Potremmo mai vedere insieme Wesley e Rensch insieme?

“Tutti e due a destra è un po’ difficile (ride, ndr). Uno terzino e l’altro centrale? Può essere un’idea, vediamo”.

Vi siete delle tempistiche per questo acquisto in attacco?

“No no, poi vedremo. È passato un mese dall’inizio della preparazione, ci sono ancora tre settimane di mercato, ma vedremo quello che succede”.