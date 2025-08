EL SHAARAWY: “L’Aston Villa aveva un ritmo superiore, dobbiamo lavorare di più. Nessuna confusione, serve massima serenità”

Stephan El Shaarawy ha parlato al termine dell’amichevole persa per 4 a 0 contro gli inglesi dell’Aston Villa giocata questa sera. Ecco le parole del Faraone, oggi capitano della squadra fino alla sua sostituzione.

Al di là del risultato le due squadre hanno differenze.

“Siamo consapevoli di dover lavorare di più, loro avevano un ritmo superiore. Ovviamente non fa mai piacere perdere, dobbiamo pensare ad arrivare nella migliore condizione il 23 agosto”.

Senti di stare a buon punto?

“Assolutamente sì, stiamo cercando di fare al meglio ciò che Gasperini ci chiede. Magari dal punto di vista fisico in questo momento manchiamo un pochino però dobbiamo lavorare. Penso che siamo in un punto in cui non pensare troppo al risultato”.

Pesa la fascia al braccio?

“No è un orgoglio e un onore, Devo pensare assolutamente a dare il mio meglio come ho sempre fascia, con o senza fascia. È un grande riconoscimento e ne vado fiero. Ma il mio obiettivo e quello di tutti è di dare il massimo come squadra e di cercare di arrivare sereni all’inizio del campionato”.

Tanti cambi di allenatore negli ultimi anni, c’è un po’ di confusione per le diverse ideologie di allenamento?

“No, nessuna confusione. Adesso siamo ripartiti da zero con un grande mister, che ha una mentalità di andare in avanti e giocare con coraggio, di avere intensità di vincere la partita. Massima serenità”.

Dopo un anno siete tornati qua, c’è un clima diverso?

“No c’è un clima sereno, siamo consapevoli del fatto che anche queste partite ci servono a capire dove sbagliamo, cosa possiamo migliorare. Sono partite pre-campionato che servono ad analizzare gli errori e a migliorare”.