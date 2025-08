ASTON VILLA-ROMA 4-0: top e flop del match

E’ terminato da pochi minuti la sfida amichevole disputata al Bescot Stadium giocata dalla Roma contro gli inglesi dell’Aston Villa.

La partita si è conclusa con il punteggio di 4 a 0 a favore dei padroni di casa: match deciso nei primi 45 minuti grazie alle reti di Buendia, Ramsey e Watkins, e poi arrotondato nel finale da Malen.

Questi i top e i flop del match, e cioè gli aspetti più positivi e quelli meno della sfida di oggi, sempre considerando che si trattava di una semplice amichevole estiva.

TOP DEL MATCH

La batosta – Può sembrare un paradosso, ma questa mazzata può essere utile, sia alla squadra che alla società: serve fare di più, sotto tutti gli aspetti.

Solo un’amichevole – Il risultato è pesante, fortunatamente questo scivolone è arrivato in una partita di preparazione al campionato, dove non ci sono punti in palio.

Soulè – Cerca di dare la scossa a un attacco abulico: un incrocio dei pali colpito e qualche dribbling, ma può poco contro la difesa schierata degli inglesi, tutti a protezione del 3 a 0 maturato nel primo tempo.

El Aynaoui – Tra i flop all’esordio contro il Cannes, oggi invece il marocchino si ritaglia un posticino al sole nonostante il risultato negativo: è stato uno dei pochissimi titolari a non sfigurare.

FLOP DEL MATCH

Il primo tempo – Un mezzo disastro: la squadra di Gasperini è stata annichilita da quella di Emery, decisamente più oliata, avanti di condizione e con un tasso tecnico superiore.

La fase difensiva – Ogni volta che l’Aston Villa ha verticalizzato, ha fatto molto male alla retroguardia romanista. Anche Svilar, fino a ora mai bucato in questo precampionato, non è stato in grado di opporsi alle conclusioni (non tutte irresistibili) avversarie. Male la difesa in blocco, ma anche il filtro a centrocampo è stato a tratti inconsistente.

L’attacco titolare – Lo è stato stasera, ma il trio Baldanzi, El Shaarawy e Dovbyk può essere considerato l’attacco di scorta. Ma anche se si tratta di potenziali riserve, oggi hanno palesato i soliti limiti: inconsistente il primo, discontinuo il secondo, completamente fuori dalla manovra il terzo.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini