(LIVE!) ASTON VILLA-ROMA: le probabili formazioni. Il match inizierà con 15 minuti di ritardo

Prima amichevole “inglese” per la Roma, che sta effettuando la seconda parte del suo ritiro estivo in terra britannica. La squadra di Gasperini sarà di scena questa sera al Bescot Stadium per affrontare l’Aston Villa.

La squadra di Emery è decisamente l’avversario di livello più alto affrontato fino a questo momento e il test sarà probante per capire a che punto è la preparazione dei giallorossi in vista dell’inizio del campionato, previsto tra poco più di due settimane.

LA CRONACA DEL MATCH

PRIMO TEMPO

0′ – Fischio d’inizio previsto per le 20:45. La Roma ha infatti comunicato che la partita inizierà con un quarto d’ora di ritardo: il pullman dell’Aston Villa è rimasto bloccato nel traffico. Siamo in attesa delle formazioni ufficiali.

ASTON VILLA-ROMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

ASTON VILLA (4-4-2): Bizot; Cash, Bogarde, Mings, Digne; Malen, Kamara, Tielemans, Ramsey; Buendia, Watkins. All.: Emery.

A disp.: –

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Wesley, El Aynaoui, Koné, Angeliño; Baldanzi, El Shaarawy; Dovbyk. All.: Gasperini.

A disp.: –

Giallorossi.net – Andrea Fiorini