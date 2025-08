CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo mercoledì 6 agosto 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 11:00 – Salta sul finale il trasferimento in Arabia di Oliveras

È saltata proprio alle battute finali l’operazione che avrebbe portato Jan Oliveras (21) all’Al Sadd. Il terzino però potrebbe lasciare comunque a breve la Roma: due club sono interessati al suo acquisto dopo il suo ritorno dalla Dinamo Zagabria. Lo fa sapere Fabrizio Romano su X.

Ore 10:20 – Kumbulla ed Hermoso restano in uscita

A Trigoria si è alla ricerca di una soluzione per Kumbulla (25), che non ha conquistato Gasperini in ritiro. L’albanese è destinato a partire in prestito, con alcune società spagnole che monitorano la situazione. Oltre a lui la dirigenza sta cercando di piazzare pure Mario Hermoso (30), che al contrario del compagno di reparto sta piacendo di più a Gasp. Se non fosse per il suo maxi-stipendio probabilmente non ci sarebbero dubbi sulla sua permanenza, ma viene reputato un costo da scaricare. (Il Tempo)

Ore 9:25 – Pista Villarreal fredda per Dovbyk

Al momento la pista che porterebbe Artem Dovbyk (28) al Villarreal è fredda. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto nel video pubblicato sul canale Youtube di Fabrizio Romano, il club spagnolo ha avanzato una proposta verbale per l’ucraino, un’offerta in prestito, ma la Roma chiede oltre 40 milioni di euro e gli spagnoli non sono disposti ad arrivare a una cifra così alta.

Ore 9:00 – Saud al Lens, le cifre dell’affare

Saud (26) è passato al Lens in prestito oneroso da 500mila euro, con un diritto di riscatto a favore del club francese pari a 3,5 milioni. Massara si è riservato anche un diritto di controriscatto: per riavere il nazionale arabo dovrebbe sborsare 500mila euro al Lens. (Il Tempo)

IN AGGIORNAMENTO…