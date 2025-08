Roma, futuro da big anche fuori dal campo: trattative con Google e Red Bull per il main sponsor

Non solo campo e calciomercato: la Roma lavora con decisione anche sul fronte commerciale, decisa a consolidare la propria crescita a livello globale. In queste settimane, i Friedkin stanno spingendo sull’acceleratore per ampliare la rete di partnership internazionali e rafforzare il brand giallorosso fuori dai confini sportivi.

Secondo quanto scrive oggi il Corriere dello Sport, ci sono trattative avanzate con due autentici colossi mondiali: Google e Red Bull. Entrambi i gruppi avrebbero manifestato interesse concreto a legarsi alla Roma, valutando l’ingresso come partner strategici del club. Non solo: una delle due aziende potrebbe addirittura finire sulla maglia della prima squadra, diventando il nuovo main sponsor dopo l’addio a Riyadh Season.

L’accordo con il marchio saudita – valutato circa 25 milioni di euro in due anni – non è stato rinnovato, e a Trigoria si lavora ora per chiudere un’operazione di profilo ancora più alto, in linea con le ambizioni societarie. L’arrivo di un brand come Red Bull o Google sancirebbe un ulteriore salto di qualità nella visibilità del club a livello internazionale, confermando la Roma come realtà sempre più attraente non solo per i giocatori, ma anche per i grandi investitori globali.

Fonte: Corriere dello Sport