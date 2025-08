FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questa mercoledì 6 agosto 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:00 – Soulé recuperato, stasera titolare contro l’Aston Villa

Nessun problema per Matías Soulé: l’argentino, dopo due giorni di riposo per smaltire la botta alla caviglia rimediata contro il Lens, ieri è tornato ad allenarsi in gruppo e sarà a disposizione per l’amichevole di stasera contro l’Aston Villa (ore 20.30 italiane, diretta su Dazn). Rientrato anche Wesley, lavoro differenziato invece per Dybala, N’Dicka, Vasquez e Ferguson: l’irlandese, ancora mai in gruppo da quando si lavora in Inghilterra, lascerà spazio a Dovbyk. (Il Tempo)

Ore 9:20 – Pellegrini, nessun caso fascia: feeling con Gasp

Lorenzo Pellegrini non ha mai pensato all’addio e nemmeno Gasperini ha mai messo in discussione il suo ruolo nella Roma. Tra i due c’è grande feeling. Il capitano, ora alle prese con la riabilitazione, sarà rivalutato a metà agosto dal professor Lempainen: possibile rientro dopo la sosta di settembre. (La Repubblica)

