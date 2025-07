Calciomercato Roma, il Flamengo si inserisce su Emerson Royal: così Wesley può partire

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, il Flamengo si è inserito prepotentemente per Emerson Royal, che sembrava ad un passo dal Besiktas.

Il club brasiliano proverà ad ingaggiare il terzino dei rossoneri e se dovesse riuscirci, a quel punto Wesley avrà il via libera per arrivare nella Capitale.

🚨🟡🔴 Flamengo are working now on Emerson Royal hijack while they have one more option at right back…

…as soon as new RB arrives, Wesley will get the green light to join AS Roma. 🔜 pic.twitter.com/7XxUH32vrI

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 23, 2025