CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il calciomercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo mercoledì 23 luglio 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:50 – Ferguson, diritto di riscatto a 37 milioni

Secondo quanto scrive Fabrizio Roma, Evan Ferguson (21) arriva alla Roma in prestito oneroso a 3 milioni di euro con diritto di riscatto a 37 milioni di euro.

Ore 10:30 – Nusa il top ma costa tanto

Gasperini vuole un esterno offensivo giovane e brillante a sinistra: il profilo di Antonio Nusa (20) piace molto, ma il Lipsia chiede 35 milioni. Senza cessioni, difficile affondare il colpo. (Leggo)

Ore 10:00 – C’è concorrenza per Deossa

Nelson Deossa (25) è uno degli ultimi nomi accostati alla Roma per rinforzare il centrocampo. Sul giocatore del Monterrey però c’è concorrenza, come riportato da Eleonora Trotta: sul colombiano classe 2000 ci sono infatti anche Palmeiras (come sostituto di Rios), Real Betis e altre due formazioni spagnole.

Ore 9:00 – Ezzalzouli, nome caldo

L’esterno marocchino Ezzalzouli (23) del Betis piace alla Roma. Il Como si è defilato e i giallorossi valutano l’affondo. Gasp cerca un’ala in grado di saltare l’uomo e fare gol. (Leggo)

Ore 8:30 – Kumbulla in uscita

Marash Kumbulla (25) non rientra nei piani tattici di Gasperini. Dopo l’esperienza positiva all’Espanyol, è tra i principali indiziati alla cessione. (Il Tempo)

Ore 8:00 – Solbakken, pista Molde in raffreddamento

Il norvegese Ola Solbakken (26) resta sul mercato, ma la pista Molde si raffredda. Più concrete le opzioni in Danimarca e Polonia, oltre all’interesse del Rosenborg. (Il Tempo)

Ore 7:45 – O’Riley, ritorno di fiamma

Matt O’Riley (24) resta sul taccuino di Gasperini. Il Brighton è pronto ad aprire alla cessione e i contatti si sono riaccesi. Profilo ideale come seconda punta dinamica. (Leggo)

Ore 7:20 – Wesley, ancora tutto bloccato

Nonostante l’accordo con Flamengo e giocatore, il trasferimento di Wesley (21) resta in stand-by. Il club brasiliano lo ha convocato per la gara col Bragantino e vuole prima chiudere per il sostituto (Vinicius Tobias). La Roma spinge per chiudere entro fine settimana. (Il Messaggero)

IN AGGIORNAMENTO…