Calciomercato Roma, il Galatasaray su Diawara: i giallorossi danno l’ok, ma il giocatore rifiuta la destinazione

CALCIOMERCATO AS ROMA – Il Galatasaray ci prova per Amadou Diawara. Stando a quanto riporta in questi minuti il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, c’è stata un’offerta del club turco per il giocatore guineano, al momento bloccato nel suo Paese a causa di un colpo di stato.

La Roma ha dato l’ok alla cessione e si sta ora confrontando col calciatore, che sta valutando la proposta della squadra turca.

Il mercato in Turchia chiuderà infatti domani, e si attendo a breve novità sul possibile affare.

Aggiornamento ore 19:40 – Stando a quanto riporta sempre Sky Sport, il giocatore ha rifiutato la destinazione, e quindi non si trasferirà al Galatasaray nonostante il club avesse già trovato l’intesa coi giallorossi.