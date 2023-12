Calciomercato Roma, il giovane Louakima ceduto al Lecco

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Corentin Louakima lascia la Roma Primavera per trasferirsi al Lecco, club che milita attualmente in Serie B.

A riferirlo in questi minuti è Gianluca Di Marzio di Sky Sport sul proprio sito. Il terzino, 20 anni, era richiesto da diversi club della serie cadetta e ora è pronto alla sua prima esperienza in un club professionistico.

Non vengono specificati per il momento i dettagli dell’affare. In passato Pinto ha scelto di cedere i giovani della Primavera mantenendo una percentuale sulla futura rivendita.

Fonte: Gianlucadimarzio.com