Calciomercato Roma, il Legia apre alla cessione di Ziolkowski ad altri club ma il difensore vuole i giallorossi

Situazione di stallo totale quella tra Roma e Legia Varsavia per quanto riguarda la cessione del difensore Jan Ziolkowski al club giallorosso.

Secondo gli ultimi aggiornamenti appena resi noti dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, non c’è accordo tra i due club, con i polacchi che sarebbero aperti a trattare la vendita del cartellino di Ziolkowski ad altre società.

A frenare tutto però c’è il calciatore stesso, che ha scelto la Roma di Gasperini e spinge per il trasferimento nella Capitale. Per questo motivo le trattative con il Legia stanno proseguendo per trovare un accordo che permetta la fumata bianca.

🚨🇵🇱 Despite Legia Warsaw open to negotiating with more clubs, Jan Ziolkowski insists to go to AS Roma. The Polish defender has his heart set on move to Roma and deal is still being negotiated with Legia. pic.twitter.com/pzzm9DnZ7e — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2025