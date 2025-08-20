Calciomercato Roma, il Legia apre alla cessione di Ziolkowski ad altri club ma il difensore vuole i giallorossi

Situazione di stallo totale quella tra Roma e Legia Varsavia per quanto riguarda la cessione del difensore Jan Ziolkowski al club giallorosso.

Secondo gli ultimi aggiornamenti appena resi noti dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, non c’è accordo tra i due club, con i polacchi che sarebbero aperti a trattare la vendita del cartellino di Ziolkowski ad altre società.

A frenare tutto però c’è il calciatore stesso, che ha scelto la Roma di Gasperini e spinge per il trasferimento nella Capitale. Per questo motivo le trattative con il Legia stanno proseguendo per trovare un accordo che permetta la fumata bianca.

