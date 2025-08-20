Meno tre all’esordio in campionato: dubbi in attacco, Rensch insidia Wesley

Sabato 23 agosto alle 20:45 l’Olimpico aprirà le porte al primo atto ufficiale della Roma di Gian Piero Gasperini. L’avversario non è dei più comodi: il Bologna di Vincenzo Italiano, squadra che negli ultimi anni ha costruito un’identità chiara e che parte con ambizioni europee. Ma l’attesa è tutta per il debutto del nuovo tecnico giallorosso, chiamato a imprimere fin da subito la sua impronta.

Dopo il ritiro e le prime settimane di lavoro a Trigoria, Gasperini sembra aver già raccolto indizi importanti sulle gerarchie. Tra i pali non ci sono dubbi: sarà ancora Svilar a guidare la difesa. Davanti a lui confermato il sistema a tre, con Mancini leader al centro e Ndicka sul lato mancino. La vera incognita è sulla destra: Celik è squalificato, Ghilardi ha convinto a tratti, ma contro il Neom ha mostrato qualche limite.

Per questo il tecnico valuta seriamente l’inserimento di Rensch su quella fascia, apparso più equilibrato e pronto rispetto a Wesley, che pure Gasp conosce bene e stima da tempo. A sinistra spazio ad Angeliño, mentre in mezzo al campo i favoriti restano Koné ed El Aynaoui, una coppia che abbina gamba, corsa e dinamismo.

I dubbi maggiori riguardano il reparto offensivo. In attacco tiene banco il ballottaggio tra Ferguson e Dovbyk: il primo garantisce più mobilità e intelligenza tattica, il secondo resta una punta fisica che però non ha ancora convinto a pieno. Gasperini valuterà fino all’ultimo, ma è chiaro che la scelta del centravanti potrà indirizzare l’intera gara.

Alle spalle del numero nove, e in attesa del rinforzo a sinistra, potrebbe essere riproposto il tandem Dybala-Soulé, già visto in estate e capace di accendere la manovra. Tuttavia non è escluso che la Joya possa partire dalla panchina per dosarne la condizione e lasciare spazio a un altro trequartista.

Fonti: Il Romanista / Il Messaggero / Corriere dello Sport