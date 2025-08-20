Meno tre all’esordio in campionato: dubbi in attacco, Rensch insidia Wesley

Sabato 23 agosto alle 20:45 l’Olimpico aprirà le porte al primo atto ufficiale della Roma di Gian Piero Gasperini. L’avversario non è dei più comodi: il Bologna di Vincenzo Italiano, squadra che negli ultimi anni ha costruito un’identità chiara e che parte con ambizioni europee. Ma l’attesa è tutta per il debutto del nuovo tecnico giallorosso, chiamato a imprimere fin da subito la sua impronta.
Dopo il ritiro e le prime settimane di lavoro a Trigoria, Gasperini sembra aver già raccolto indizi importanti sulle gerarchie. Tra i pali non ci sono dubbi: sarà ancora Svilar a guidare la difesa. Davanti a lui confermato il sistema a tre, con Mancini leader al centro e Ndicka sul lato mancino. La vera incognita è sulla destra: Celik è squalificato, Ghilardi ha convinto a tratti, ma contro il Neom ha mostrato qualche limite.
Per questo il tecnico valuta seriamente l’inserimento di Rensch su quella fascia, apparso più equilibrato e pronto rispetto a Wesley, che pure Gasp conosce bene e stima da tempo. A sinistra spazio ad Angeliño, mentre in mezzo al campo i favoriti restano Koné ed El Aynaoui, una coppia che abbina gamba, corsa e dinamismo.
I dubbi maggiori riguardano il reparto offensivo. In attacco tiene banco il ballottaggio tra Ferguson e Dovbyk: il primo garantisce più mobilità e intelligenza tattica, il secondo resta una punta fisica che però non ha ancora convinto a pieno. Gasperini valuterà fino all’ultimo, ma è chiaro che la scelta del centravanti potrà indirizzare l’intera gara.
Alle spalle del numero nove, e in attesa del rinforzo a sinistra, potrebbe essere riproposto il tandem Dybala-Soulé, già visto in estate e capace di accendere la manovra. Tuttavia non è escluso che la Joya possa partire dalla panchina per dosarne la condizione e lasciare spazio a un altro trequartista.
Fonti: Il Romanista / Il Messaggero / Corriere dello Sport
Famoje li bozzi!!!
Ottimismo della volontà
Al di là della tua speranza da tifoso se alla prima giornata con un mister come Gasperini si pensa di vincere facile toppiamo alla grande con le aspettative. Se va bene si vincerà soffrendo, anche perché i rossoblu sono una squadra forte e pure rodata.
Vincere “facile” no: sarebbe presuntuoso. Ma vincere deve essere sempre l’obiettivo. Specialmente alla prima e in casa. E con una diretta concorrente, poi.
Gasperini sa benissimo quanto sia importante: per lui, cosa che però va ancora più bene a noi.
Quindi prenderà tutte le misure del caso: si può stare tranquilli che, primo, corrreranno quanto e più del Bologna e che, in secondo luogo, stia già pensando a come dare copertura.
Gasperini non è Juric; e la rosa del quinto posto è stata migliorata: anche fosse impiegato Rensch, perchè Wesley non è ritenuto pronto a partire in formazione iniziale, l’olandese sarà un altro giocatore rispetto a quello, peraltro già discreto, dello scorso campionato.
Poi sono possibili, per carità, “montagne russe” durante la partita; ma a tratti saranno travolti…tutto sta a vedere se la metteremo dentro in quei momenti (Gasp ha più volte avvertito di questo punto critico)
‘O Rey , l’ amore non vede confini, ma è la forza per superare le avversità
Daje Roma mia
Svilar
Ghilardi Mancini Ndicka
Rensch Kone Cristante Angel
Soule ElAnay
Ferguson
Poi spazio a Wesley Dybala ecc …
Concordo. In attesa di altri innesti in attacco meglio uno schieramento con un centrocampo più solido in cui persino Cristante può dire la sua.
Dybala contro il Neom era proprio sfasato, non sembra ancora pronto a una partita ufficiale.
Wesley vediamo, dalle prime uscite lo si nota ancora spaesato.
Gianni per quel che conta sono d’accordo con te sia per quanto riguarda l’utilizzo di Rench, che al momento mi sembra piu’ pronto di Wesley, anche se ancora con qualche lacuna dovuta alla necessita’ di acquisire maggiore sicurezza soprattutto in fase difensiva, sia per quanto riguarda El enayoui dietro la punta per dare piu’ solidità al centrocampo in attesa di inserimento dei nuovi. Wesley potrebbe avere spazio in caso di necessita’ per sparigliare le carte, così come Bradley con la sua velocita’ sempre che sia gia’ pronto almeno fisicamente.
Urge anchen un cc stile O’riley o Fabbian.
A Dybala/Soulé non credo affatto, in primis perché Paulo ha mostrato una condizione per forza di cose ancora molto approssimativa, secondo perché lo spostamento di Matias sul centrosinistra ne limita di molto l’efficacia, e terzo perché ti giochi quella che potrebbe essere una buona opzione dalla panchina nei minuti finali in caso di necessità.
Non escluderei in partenza una riproposizione del centrocampo a tre, con E.A. più avanzato e la coppia Cristante/Koné in mediana per avere più equilibrio in attesa che Bailey e “Mister X” possano dare un peso diverso al reparto offensivo.
Dybala-Soulè, infatti, è solo un’ipotesi da domande inutili in una conferenza stampa pre-partita (se ci sarà…).
Ad oggi il mercato di Massara ha regalato a Gasperini un sostituto di Cristante/Gourna a centrocampo (EA), un sostituto di Dybala (Bailey) dd un sostituto di Rensch (Wesley).
Ghisolfi sembra superiore a Celik ma bisogna vederlo nel lungo peiridi
Non so voi ma mi aspettavo un mercato differente ed anche con i nostri limiti di budget si poteva fare di più con un DS più competente..
siamo da 5 anni a dire le stesse cose ed i risultati avuti sono sempre gli stessi (fuori dalla Champions).
Speriamo che Gasperini faccia il miracolo
Il mercato deve ancora terminare e secondo me porterà altri 3 acquisti.
Abbiamo già quasi bollato Wesley che doveva essere il grande acquisto sulla destra e sottovalutiamo El Aynaoui, ma per questi due la società nutre grande speranza visto che ha speso 50 cucuzze.
Abbiamo preso Ferguson che fino a poco fa valeva 65 milioni, ma siccome nelle ultime due partite amichevoli non ha segnato stiamo sottovalutando anche lui.
Abbiamo preso il capitano u21 dell’Italia che storicamente ha tirato fuori i migliori difensori del mondo, ma siccome nell’ultima partita amichevole non ha fatto bene, non lo riteniamo pronto.
Abbiamo preso Bailey che è un furetto impazzito che fino a due anni fa era considerato un fenomeno, ma siccome non è arrivato Sancho non ci va bene nemmeno lui. Siamo l’unica grande che al momento non ha ceduto un big, ma lo diamo per scontato. Ci siamo lamentati per anni perché prendevamo pensionati ed ora che abbiamo preso dei giovani di grande prospettive,affamati e grintosi ci lamentiamo perché non sono ancora pronti.Abbiamo preso il miglior allenatore a disposizione ma ci lamentiamo perché avrà bisogno di tempo per registrare la squadra.
Se non prendiamo Sancho ci lamentiamo perché siamo una squadra di morti di fame, ma se lo prendiamo ci lamenteremo perché pensa solo ai soldi e non è più affamato.
Come la metti la metti ci lamentiamo.
Il mercato può essere buono o cattivo a seconda del rendimento di squadra.
Gli stessi dell’anno scorso erano da retrocessione con Juric e da Champions con Ranieri.
Il mercato mi sembra in linea di massima buono: ora servono risultati e continuità e per progredire serve un allineamento fra dirigenza, staff tecnico e squadra.
Se tutto va bene, se entriamo in Champions, l’anno prossimo ci liberiamo di ulteriori zavorre in squadra e facciamo un passo avanti.
Se pensiamo alla squadra con Pastore, Under, kluivert, Pellegrini, ecc e con un il terzo monte ingaggi in Italia dopo Juve e Inter (a fronte di risultati comunque pessimi), non si può dire che non ci sono progressi. Il problema è stata un’annata con DeRossi/Juric, prima dell’arrivo provvidenziale di Ranieri.
Ora tocca a Gasperini, a cui è chiesto di tirar fuori il meglio dai giocatori a disposizione e non di lavorare con un instant team affermato.
se rensch insidia wesley… stamo freschi.
30 milioni per wesley e rendersi conto che è inadatto a giocare in A. Ottimo
questo lo dici tu
Non è chissà quali alternative ha Gasperini.
sulle fasce stiamo ancora a metà, in attacco mancherebbe un innesto come pure in difesa.
Ci infiliamo in trattative secolari e poi ci riduciamo all’ultimo a prendere ciò che rimane.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.