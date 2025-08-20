Tra la Roma e Sancho ci sono 11 milioni di commissioni

La Roma sogna Jadon Sancho, Gasperini lo considera l’uomo giusto per far fare il salto di qualità alla squadra, ma la trattativa è ancora lontana dall’essere chiusa. Il problema non è l’accordo con il Manchester United, già trovato sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto a 23-24 milioni complessivi, né l’ingaggio del giocatore, che i Friedkin sarebbero disposti ad avvicinare con un contratto importante.

Il vero ostacolo si chiama commissioni: gli agenti dell’inglese pretendono circa 11 milioni di euro, una cifra che la Roma considera semplicemente spropositata.

Massara ha già fatto il massimo, trovando l’intesa con lo United e mettendo sul tavolo un quinquennale ricco di bonus per il giocatore. Ma davanti alle richieste dell’entourage di Sancho il direttore sportivo si è dovuto fermare. Un’anomalia che a Trigoria non vogliono accettare: la società, negli ultimi anni, ha sempre rifiutato di sottostare a commissioni esagerate che rischiano di gonfiare eccessivamente i costi delle operazioni.

E qui le versioni dei quotidiani oggi in edicola si dividono: la maggior parte dei giornali assicura che la Roma e i Friedkin siano ancora in pressing su Sancho nel tentativo di accontentare Gasperini, convinto che Sancho sia il colpo in grado di cambiare il volto dell’attacco.

Ma c’è anche chi, come La Repubblica, racconta una versione differente: la Roma infatti avrebbe assolutamente mollato la pista, perchè a Trigoria si vogliono solo calciatori convinti al 100% del progetto. Nessuna discesa in campo dei Friedkin, e nessun ritorno di fiamma da parte di Massara. Che però deve sbrigarsi a trovare un altro esterno sinistro di piede destro. Perchè il solo El Shaarawy non basta.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero / Il Tempo / La Repubblica