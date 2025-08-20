UFFICIALE: Leon Bailey è un nuovo giocatore della Roma. Indosserà la maglia numero 31 (COMUNICATO-VIDEO)

E’ ufficiale: Leon Bailey è un nuovo giocatore della Roma. Questa la nota apparsa sul sito asroma.com.
“L’AS Roma è lieta di annunciare l’acquisto di Leon Bailey dall’Aston Villa. L’operazione si conclude in prestito con diritto di riscatto.
Classe 1997, Bailey è il primo calciatore giamaicano della storia giallorossa. Nato a Kingston, trasferitosi in Europa all’età di 13 anni, da professionista ha vestito le maglie di Genk, Bayer Leverkusen e Aston Villa.
Di ruolo esterno offensivo, conta 377 presenze tra competizioni nazionali e internazionali con 76 gol segnati. Bailey ha scelto la maglia numero 31. Benvenuto a Roma, Leon!“
8,11,31,43,87 sulla ruota di Roma/su tutte le ruote. Cinquina, ma anche un terno non sarebbe male. Poi non venite a dire che non ve l’ho detto.
Numero jolly il 10 e sapete a chi mi riferisco
Daje Roma mia
Pe non sape ne legge ne scrive li ho giocati a mezzi Co mi fratello 10€ a testa.
circa vent’anni prima del crollo delle torri vivevo a ny e due amici mi vennero a trovare, la meta era la Giamaica, ovviamente mi unii a loro…che dire? spiagge incredibili, reggae ovunque, aragoste e tutto il resto…i giamaicani hanno un fisico, e il sorriso, scolpito, per natura!
metti sta “freccia” Be…!
Forza Roma, sempre!
grazie caro …li Gioco 😂
Benvenuto💛❤️
benvenuto LEONE
gasp vuole allenare giocatori più forti di quelli avuti a Bergamo
A Bergamo non aveva giocatori forti, ma lui li ha fatti diventare forti! Comunque il vero probema e’ uno solo : riusciranno i giocatori abituati a pascolare in campo, reggere i ritmi di Gasperini?
Daje Leon!
Ti voglio vedere correre così veloce che il numero manco si deve leggere !
La Giamaica è terra di velocisti, forza Bailey!
e non solo pure ‘ cazzuti!🤣
Benvenuto ragazzo e DAJE.
FORZA ROMA
Benvenuto Leon, sono curioso di scoprire quali siano i piani di Gasperini riguardo al tuo impiego.
ieri leggevo commenti dei bucolici, su una loro pagina… non lo faccio mai, ma l’ho fatto😅
è tutto un denigrare il nostro mercato, Bailey in particolare….l’operato di Massara, le strategie societarie, i buffi di qui e di là..
STANNO IMPAZZENDO 😅😅😅😅😅😅😅
Daje Roma Avanti così !
❤️🧡💛
Tocca capirli, di quale mercato dovrebbero parlare, del loro?
Benvenuto!
Aiutaci ad azzittire i gufi della MAGGICA!
FORZA ROMA
Branca Branca Branca, Leon Leon Leon
😗💥
e anche il coro è fatto.
Speriamo di non fare la fine dell’Armata…
bella!😅😅
❤️🧡💛
Benvenuto Leon! Che l’entusiasmo mostrato al tuo arrivo sia sinonimo di un calcio allegro, fatto di dribbling, accelerazioni e assist. Ne abbiamo bisogno. SFRS
Può giocare ovunque, lo vorrei vedere in un tridente con un’ ala sinistra e Soule’
