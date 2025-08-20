UFFICIALE: Leon Bailey è un nuovo giocatore della Roma. Indosserà la maglia numero 31 (COMUNICATO-VIDEO)

21
254

E’ ufficiale: Leon Bailey è un nuovo giocatore della Roma. Questa la nota apparsa sul sito asroma.com.

“L’AS Roma è lieta di annunciare l’acquisto di Leon Bailey dall’Aston Villa. L’operazione si conclude in prestito con diritto di riscatto.

Classe 1997, Bailey è il primo calciatore giamaicano della storia giallorossa. Nato a Kingston, trasferitosi in Europa all’età di 13 anni, da professionista ha vestito le maglie di Genk, Bayer Leverkusen e Aston Villa.

Di ruolo esterno offensivo, conta 377 presenze tra competizioni nazionali e internazionali con 76 gol segnati. Bailey ha scelto la maglia numero 31. Benvenuto a Roma, Leon!

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteFLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto
Articolo successivoRoma, numeri da brividi: serviranno 100 milioni di plusvalenze entro giugno 2026

21 Commenti

  1. 8,11,31,43,87 sulla ruota di Roma/su tutte le ruote. Cinquina, ma anche un terno non sarebbe male. Poi non venite a dire che non ve l’ho detto.

    • circa vent’anni prima del crollo delle torri vivevo a ny e due amici mi vennero a trovare, la meta era la Giamaica, ovviamente mi unii a loro…che dire? spiagge incredibili, reggae ovunque, aragoste e tutto il resto…i giamaicani hanno un fisico, e il sorriso, scolpito, per natura!
      metti sta “freccia” Be…!
      Forza Roma, sempre!

    • A Bergamo non aveva giocatori forti, ma lui li ha fatti diventare forti! Comunque il vero probema e’ uno solo : riusciranno i giocatori abituati a pascolare in campo, reggere i ritmi di Gasperini?

  8. ieri leggevo commenti dei bucolici, su una loro pagina… non lo faccio mai, ma l’ho fatto😅

    è tutto un denigrare il nostro mercato, Bailey in particolare….l’operato di Massara, le strategie societarie, i buffi di qui e di là..

    STANNO IMPAZZENDO 😅😅😅😅😅😅😅

    Daje Roma Avanti così !

    ❤️🧡💛

  11. Benvenuto Leon! Che l’entusiasmo mostrato al tuo arrivo sia sinonimo di un calcio allegro, fatto di dribbling, accelerazioni e assist. Ne abbiamo bisogno. SFRS

  13. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome