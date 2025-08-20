UFFICIALE: Leon Bailey è un nuovo giocatore della Roma. Indosserà la maglia numero 31 (COMUNICATO-VIDEO)

E’ ufficiale: Leon Bailey è un nuovo giocatore della Roma. Questa la nota apparsa sul sito asroma.com.

“L’AS Roma è lieta di annunciare l’acquisto di Leon Bailey dall’Aston Villa. L’operazione si conclude in prestito con diritto di riscatto.

Classe 1997, Bailey è il primo calciatore giamaicano della storia giallorossa. Nato a Kingston, trasferitosi in Europa all’età di 13 anni, da professionista ha vestito le maglie di Genk, Bayer Leverkusen e Aston Villa.

Di ruolo esterno offensivo, conta 377 presenze tra competizioni nazionali e internazionali con 76 gol segnati. Bailey ha scelto la maglia numero 31. Benvenuto a Roma, Leon!“