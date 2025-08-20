Roma, numeri da brividi: serviranno 100 milioni di plusvalenze entro giugno 2026

Investire oggi su calciatori giovani e futuribili per rivendere domani. E possibilmente fare ricche plusvalenze, magari grazie al lavoro di Gasperini, che dovrà valorizzare questa rosa. E’ lo scenario a tinte fosche che viene prospettato oggi da Il Romanista (D. Lo Monaco), che racconta come il club giallorosso sarà costretto a operare addirittura 100 milioni di euro di plusvalenze entro il prossimo giugno.

Insomma, se questa estiva e quella invernale erano state prospettate come sessioni di mercato “di sofferenza”, quella che ci aspetta la prossima estate rischia di diventare la più dura di sempre. Al momento i giocatori con cui fare cassa e ottenere una ricca plusvalenza sono pochi: in primis Svilar, che è stato blindato con un nuovo contratto, quindi Ndicka, che ha snobbato le sirene saudite, e infine Konè.

Proprio il centrocampista francese era finito nel mirino dell’Inter, ma i Friedkin hanno deciso di stoppare ogni discorso per non “sporcare” l’immagine del club a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione. Ma il discorso è solo rimandato di un anno. Perchè questi soldi dovranno, prima o poi, entrare nelle casse della Roma per sistemare i conti con il FPF.

La colpa di questa situazione? Delle gestioni precedenti, spesso non oculate, e di chi non ha saputo vigilare con efficacia su certe operazioni. Ora tocca alla triade Massara-Gasperini-Ranieri rimettere a posto le cose. Ma il tifoso romanista dovrà comunque prepararsi a cessioni dolorose e inaspettate.

Fonte: Il Romanista