Roma, numeri da brividi: serviranno 100 milioni di plusvalenze entro giugno 2026

Investire oggi su calciatori giovani e futuribili per rivendere domani. E possibilmente fare ricche plusvalenze, magari grazie al lavoro di Gasperini, che dovrà valorizzare questa rosa. E’ lo scenario a tinte fosche che viene prospettato oggi da Il Romanista (D. Lo Monaco), che racconta come il club giallorosso sarà costretto a operare addirittura 100 milioni di euro di plusvalenze entro il prossimo giugno.
Insomma, se questa estiva e quella invernale erano state prospettate come sessioni di mercato “di sofferenza”, quella che ci aspetta la prossima estate rischia di diventare la più dura di sempre. Al momento i giocatori con cui fare cassa e ottenere una ricca plusvalenza sono pochi: in primis Svilar, che è stato blindato con un nuovo contratto, quindi Ndicka, che ha snobbato le sirene saudite, e infine Konè.
Proprio il centrocampista francese era finito nel mirino dell’Inter, ma i Friedkin hanno deciso di stoppare ogni discorso per non “sporcare” l’immagine del club a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione. Ma il discorso è solo rimandato di un anno. Perchè questi soldi dovranno, prima o poi, entrare nelle casse della Roma per sistemare i conti con il FPF.
La colpa di questa situazione? Delle gestioni precedenti, spesso non oculate, e di chi non ha saputo vigilare con efficacia su certe operazioni. Ora tocca alla triade Massara-Gasperini-Ranieri rimettere a posto le cose. Ma il tifoso romanista dovrà comunque prepararsi a cessioni dolorose e inaspettate.
Fonte: Il Romanista
se questi sono i numeri per forza di cose la Roma un po’ si indebolira, ma se saremo pazienti sono sicuro che una volta caduti i paletti i presidenti faranno una grande squadra
Se fosse un VERO articolo giornalistico, ci sarebbe scritto in base a che criteri hanno calcolato il fabbisogno. C’è scritto? No…
Ergo, buono per la pattumiera come TUTTI gli articoli estivi
E quando????
Il senso di questo articolo?…..boh….simile al “ricordati che devi morire”…..
ci stiamo facendo in molti la stessa domanda, suppongo…
a tre giorni dall’inizio della nuova stagione… col mercato che sta per entrare nella fase decisiva…
articolo gratuitamente ansiogeno.
e meno male che l’ha pubblicato Il Romanista…
Ecco fatto… un bel buongiorno !!!
Buongiorno a tutti. La buona notizia del mattino è servita.
vabbe ho capito lasciate ogni speranza voi che entrate mo se capisce tutto ..ma quando vinci cosi
ma vendetela sta roma .
e. a noi…
Lo sapete cosa da fastidio di questo articolo? Il fatto di tirarlo fuori ad inizio campionato, quasi a spegnere quei pochi entusiasmi che ancora ci accompagnano.
Un pò come dire “Ricordati che devi morire”..
Non dico che non sia vero il contenuto, ma credo che tifosi e giornalisti spesso si divertono a darsi le martellate sui testicoli. Mamma mia ragazzi, un pò di ottimismo. e che cavolo!!
quindi da quello che c’è scritto la nostra Roma diventerà il supermercato delle grandi squadre, spero che non sia vero ma comunque sia questi americani spero vadano via
Sempre notizie a favore,chiediamo di ripartire dalla III divisione almeno qualche campionato lo si potrà vincere.
Tutte notizie x il bene della Roma.Solo noi ci troviamo in questa situazione?
ma come ? non doveva essere la stagione quella del 2026 che finalmente i friedkin ce compravano maradona e pele’? i famosi paletti del fair play finanziario…povera Roma mia
Mi pare che ci sia un accanimento mediatico fine alla destabilizzazione dei tifosi e più in generale dell’ambiente Roma.
Non caschiamo in questa trappola.
Come i 60 milioni di budget per questo mercato.
Ma fatela finirta che ogni estate fate na figura de merd@ spaziale.
Il problema sono quelli che ancora sentono radio e comprano giornali.
Spazzatura quotidiana.
Solo la Roma. Le strisciate no. Ma sempre a noi fanno i conti in tasca? Le altre stanno tutte bene e possono spendere senza problemi
c’è 100 milioni una cifra enorme
ma solo la Roma ha questo problema ? chiedo per un amico .
Io non capisco, ma se siamo rientrati a Giugno con una piccola penale, a Giugno del prossimo anno, altri 100 milioni di plusvalenze ? Mi piacerebbe avere una spiegazione più completa così mi sembra un po’ buttata li…
in parte è sicuramente vero. Per questo non comprendo il mercato fatto su profili da 25 milioni in su. Se prima nn demolisci difficile che puoi ricostruire.
L’unico acquisto perfetto in tal senso è ghilardi prezzo basso prospettive molto interessanti un possibile top.
Cmq tra qualche giorno sarà il campo a parlare
Strano che non sapevano le cifre di quest’anno e invece sanno già quelle del prossimo . Tutto senza due cifre per spiegare questa tesi . Solito articolo da giornalista terrorista.
Pure questo mercato Raniero aveva detto che sarebbe stato di sofferenza. Ed invece stanno spendendo 100 mln come l’anno scorso
mi chiedo perché non facciamo come l’Inter che vende i primavera a prezzi assurdi ricordate Casadei al Chelsea x 25 milioni e oggi non si sa che fine abbia fatto
Se arriva tra le prime 4
Con la partecipazione in Champions scaliamo i saldi?
Questi giornalai stanno diventando sempre più ridicoli.
Ma la colpa non è la loro.
Il problema siamo noi che pensiamo dalle labbra di questi ciarlatani.
Lo Monaco da quando hanno fatto fuori lollopelle vaneggia. Parlare di finanza senza sapere nulla e senza portare prove a supporto è veramente ridicolo
ma sono gli stessi che “senza 30ML di plusvalenze entro il 30/6 la Roma rischia l’esclusione dallr coppe e forti penalizzazioni”?
Da dove viene quedto numero?
Ma vogliamo davvero dar credito a questi deliri?
Intanto cominciamo ad andare in CL che con gli introiti della competizione si riducono considerevolmente le necessità.
Ora molti mettono Massara sul banco degli imputati e ci si accapiglia tra chi preferisce un obiettivo e chi un altro. Ma penso che in molti commentatori si sia persa un po’ la visione d’insieme, il vero motivo per il quale ogni estate finisce per diventare una via crucis con l’allenatore di turno (e con lui noi tifosi) in una morsa tra i legittimi desideri e le legittime aspettative e la cruda realtà dei conti. Io aspetterò il 1 di settembre per giudicarlo ma non posso non notare che anche questa stagione è partita ad handicap arruolando il nuovo DS al 19 di giugno. La scorsa stagione Ghisolfi venne preso il 22 maggio.
Per due anni abbiamo messo i nostri operatori di mercato nell’impossibilità di operare in maniera adeguata, pianificando per tempo strategie e trattative.
Anzi del lavoro di scouting portato avanti da Ghisolfi nel corso dell’anno ne ha probabilmente beneficiato il Sunderland.
Onestamente tutto questo pregresso non mi fa stare tranquillo. Questa società in questi anni ha dimostrato di avere una vocazione all’autolesionismo. Si monta e si smonta il giocattolo senza che ci sia una logica. Anche perché ogni allenatore ha “gusti” diversi dal precedente e gli stessi DS hanno “giri” diversi da chi li ha preceduti. Il tutto si traduce in continue rivoluzioni copernicane estive che alla fine portano inevitabilmente a buttar via soldi a getto continuo senza potenziare la rosa. Al sottoscritto piaceva molto l’accoppiata De Rossi Ghisolfi che credo ci avrebbe potuto portare gradualmente ad un progressivo upgrade in un percorso triennale basato sui giovani cercando di tenere i conti a posto. Si è scelto di rinnegare tutto ciò e a distanza di 1 anno si è intrapreso un percorso diverso. Quella di Gasperini è una sfida affascinante e difficile perché richiede unità di intenti (su questo Ranieri è una garanzia) e grandi capacità da parte di tutte le componenti societarie (in particolare Massara). Non so se la cifra di 100 ml di plusvalenze è realistica o meno, ma certo se si continuerà a montare e smontare il giocattolo la cifra rischia di aumentare.
Ci deve essere un errore!
Io avevo letto su Topolino che le plusvalenze dovevano essere 400 milioni, poi ho sentito anche Gigino il fruttarolo, di fede laziale, che ha detto che devono essere di 800 milioni: gliel’ha detto un suo parente che sa le cose.
comunque sia sono cose che a me come tifoso interessano poco la società per me sta facendo il massimo per accontentare l’allenatore e noi tifosi e questo ripeto mi basta
E noi che pensiamo al 4 quarto posto… la zona Champions… :-((((
Qualcuno sta iniziando a temerci. Come fa a sapere quanto dobbiamo fare di plusvalenze se non si conosce ancora il fatturato di questa stagione, non si conoscono le spese( ferguson e bailey verranno riscattati ??) insomma anche oggi raccontano caxxxte
Ogni anno queste fantomatiche plusvalenze da fare aumentano sempre di più e casualmente alla fine rientriamo nei parametri come sempre. Dato che siamo a inizio anno questi 100 mln non considerino le possibili entrate da campionato e coppe contando che comunque in questo mercato abbiamo abbassato il monte ingaggi e fatto acquisti non troppo rilevanti a bilancio. (Wesley 30mln che sui cinque anni di contratto sommati anche ai 2/2,5 di stipendio sono 8/8,5 l’anno)
Secondo me semplicemente non dovremmo farci prendere da questi allarmismi già adesso.
Se entri nelle coppe europee introiti ne hai, anche non arrivando a 100 mln. se riduci il debito puoi metterti d’accordo e pagare una sanzione .
Che l’articolo sia un atto di terrorismo mediatico estremamente coerente con kone in vendita, soule in vendita, ndicka in regalo e svilar già venduto lo testimonia il fatto che si ragiona di un obbiettivo , eventuale, al 30 giugno 2026.
Se nel frattempo la Roma vincesse campionato coppa Italia Europa leugue e il torneo di tressette di Natale o retrocedesse in b, non cambia nulla.
E’ questo che non va bene in certi tipi di analisi, sono del tutto campate in aria.
Ragionare di numeri che saranno al 30 giugno prima che inizi la stagione sportiva e’ davvero ridicolo
E un continuo stillicidio per i tifosi della Roma anche con Pallotta stessa musica e si dava la colpa alla gestione Sensi
Come tutte le società di calcio….cmq mancano tutti gli introiti da stadio per questa stagione, mancano i soldi che prendi in Europa e si è parlato anche di nuovo sponsor. Sono tutte voci che vanno ad abbassare di molto il conto…ma lungi da dirlo, altrimenti come generi hype se scrivi una cosa onesta senza farci voli pindarici sopra…..
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.