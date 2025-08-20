Calciomercato Roma, Gasperini chiede Fabio Silva: Dovbyk resta sul mercato

Gian Piero Gasperini ha individuato nel reparto offensivo il vero punto debole della Roma. È lì che il tecnico giallorosso vuole intervenire con decisione, convinto che senza un salto di qualità davanti sarà difficile colmare il gap con le big del campionato.
Da oggi Gasp potrà contare su Leon Bailey, esterno giamaicano arrivato per dare velocità, imprevedibilità e strappi sulle corsie. Un altro mancino in rosa, ma con la caratteristica preziosa di poter giocare su entrambe le fasce, qualità che il tecnico intende sfruttare per rendere più fluida e pericolosa la manovra offensiva.
La Roma però non si ferma qui. Al centro del progetto di Gasperini c’è la ricerca di un nuovo centravanti che possa sostituire Artem Dovbyk, sempre più lontano dai giallorossi. L’attaccante ucraino, che non ha mai convinto del tutto l’allenatore, resta in vendita ed è entrato in queste ore anche in alcune discussioni col Milan: i rossoneri lo hanno valutato come possibile pedina di scambio insieme a Jimenez, ma ora sembrano aver virato su Boniface del Bayer. Resta in corsa il Napoli, costretto a muoversi dopo il grave infortunio di Lukaku che terrà fuori il belga per almeno tre mesi.
Con Dovbyk in uscita e Krstovic ormai destinato all’Atalanta (25 milioni più bonus), Gasperini ha le idee chiare su chi potrebbe essere il nuovo terminale offensivo della Roma: Fabio Silva. L’attaccante portoghese, 23 anni, piace molto al tecnico che lo considera il profilo ideale per il suo sistema di gioco. Rapido, capace di muoversi su tutto il fronte offensivo e con un buon fiuto del gol, Silva rappresenta la pedina giusta per una Roma che vuole cambiare volto in attacco.
Il messaggio di Gasperini è chiaro: Bailey è solo il primo passo. La rivoluzione giallorossa passa da un nuovo centravanti.
Fonti: Il Tempo / Gazzetta dello Sport
a sto punto i soldi di sancho sarebbe meglio investirli su di lui e su un cambio per Angelino
Boh a me non me pare mejo de Dobvik questo
Mi chiedo… giusto così, ma voi avete mai sentito Gasperini dire, voglio questo o voglio quel giocatore? Io personalmente no, si è lamentato che la Roma è indietro sul mercato ma di nomi non ne ha mai fatti. Qui sembra che la stampa lavori dentro Trigoria e sia seduta al tavolo con Gasperini, Massara e Ranieri. Basta notizie inutili solo per dei click, il vero giornalismo è virgolettato, il resto è fuffa. La stampa sportiva è il male delle società.
Di Krstovic ce ne pentiremo.per non averlo preso.
Pienamente d’accordo… si diceva che Gasperini lo avrebbe voluto a mani basse… Misteri
eh no o prendete moise Kean oppure non v’ azzardare a vendere Dovbyk ( a due spicci perché nessuno lo compra a 30/35 milioni). Visto che Kean è impossibile a così pochi giorni dall’inizio della stagione, allora meglio non pensare a sto qua al posto di Dovbyk
Notizia che puzza tanto di soffiata del procuratore di Fabio Silva, che tutti volevano e nessuno se l’è pigliato.
Provasse con I vesuviani.
Ma nei vaneggiamenti di fine estate di cui tutti ormai siamo più che sazi , io la butto lí : ma Castro del Bologna? a occhio e croce sembra perfetto per Gasperini.
Mi meraviglia che nessuno lo abbia ancora nominato .. mi sembra meglio dei tanti nomi che si fanno (anche per le altre) e se a Dovbyk gli si vuole giustamente imputare l’atteggiamento..lui sarebbe l’esatta antitesi.
Da noi si presentano con offerte da 30 o 40 per i nostri migliori e noi non possiamo andare a offrire cifre più basse di queste per questo tipo di giocatori?
