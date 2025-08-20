Calciomercato Roma, Gasperini chiede Fabio Silva: Dovbyk resta sul mercato

Gian Piero Gasperini ha individuato nel reparto offensivo il vero punto debole della Roma. È lì che il tecnico giallorosso vuole intervenire con decisione, convinto che senza un salto di qualità davanti sarà difficile colmare il gap con le big del campionato.

Da oggi Gasp potrà contare su Leon Bailey, esterno giamaicano arrivato per dare velocità, imprevedibilità e strappi sulle corsie. Un altro mancino in rosa, ma con la caratteristica preziosa di poter giocare su entrambe le fasce, qualità che il tecnico intende sfruttare per rendere più fluida e pericolosa la manovra offensiva.

La Roma però non si ferma qui. Al centro del progetto di Gasperini c’è la ricerca di un nuovo centravanti che possa sostituire Artem Dovbyk, sempre più lontano dai giallorossi. L’attaccante ucraino, che non ha mai convinto del tutto l’allenatore, resta in vendita ed è entrato in queste ore anche in alcune discussioni col Milan: i rossoneri lo hanno valutato come possibile pedina di scambio insieme a Jimenez, ma ora sembrano aver virato su Boniface del Bayer. Resta in corsa il Napoli, costretto a muoversi dopo il grave infortunio di Lukaku che terrà fuori il belga per almeno tre mesi.

Con Dovbyk in uscita e Krstovic ormai destinato all’Atalanta (25 milioni più bonus), Gasperini ha le idee chiare su chi potrebbe essere il nuovo terminale offensivo della Roma: Fabio Silva. L’attaccante portoghese, 23 anni, piace molto al tecnico che lo considera il profilo ideale per il suo sistema di gioco. Rapido, capace di muoversi su tutto il fronte offensivo e con un buon fiuto del gol, Silva rappresenta la pedina giusta per una Roma che vuole cambiare volto in attacco.

Il messaggio di Gasperini è chiaro: Bailey è solo il primo passo. La rivoluzione giallorossa passa da un nuovo centravanti.

Fonti: Il Tempo / Gazzetta dello Sport