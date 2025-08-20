Calciomercato Roma, Gasperini chiede Fabio Silva: Dovbyk resta sul mercato

8
80

Gian Piero Gasperini ha individuato nel reparto offensivo il vero punto debole della Roma. È lì che il tecnico giallorosso vuole intervenire con decisione, convinto che senza un salto di qualità davanti sarà difficile colmare il gap con le big del campionato.

Da oggi Gasp potrà contare su Leon Bailey, esterno giamaicano arrivato per dare velocità, imprevedibilità e strappi sulle corsie. Un altro mancino in rosa, ma con la caratteristica preziosa di poter giocare su entrambe le fasce, qualità che il tecnico intende sfruttare per rendere più fluida e pericolosa la manovra offensiva.

La Roma però non si ferma qui. Al centro del progetto di Gasperini c’è la ricerca di un nuovo centravanti che possa sostituire Artem Dovbyk, sempre più lontano dai giallorossi. L’attaccante ucraino, che non ha mai convinto del tutto l’allenatore, resta in vendita ed è entrato in queste ore anche in alcune discussioni col Milan: i rossoneri lo hanno valutato come possibile pedina di scambio insieme a Jimenez, ma ora sembrano aver virato su Boniface del Bayer. Resta in corsa il Napoli, costretto a muoversi dopo il grave infortunio di Lukaku che terrà fuori il belga per almeno tre mesi.

Con Dovbyk in uscita e Krstovic ormai destinato all’Atalanta (25 milioni più bonus), Gasperini ha le idee chiare su chi potrebbe essere il nuovo terminale offensivo della Roma: Fabio Silva. L’attaccante portoghese, 23 anni, piace molto al tecnico che lo considera il profilo ideale per il suo sistema di gioco. Rapido, capace di muoversi su tutto il fronte offensivo e con un buon fiuto del gol, Silva rappresenta la pedina giusta per una Roma che vuole cambiare volto in attacco.

Il messaggio di Gasperini è chiaro: Bailey è solo il primo passo. La rivoluzione giallorossa passa da un nuovo centravanti.

Fonti: Il Tempo / Gazzetta dello Sport

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteCALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

8 Commenti

  2. Mi chiedo… giusto così, ma voi avete mai sentito Gasperini dire, voglio questo o voglio quel giocatore? Io personalmente no, si è lamentato che la Roma è indietro sul mercato ma di nomi non ne ha mai fatti. Qui sembra che la stampa lavori dentro Trigoria e sia seduta al tavolo con Gasperini, Massara e Ranieri. Basta notizie inutili solo per dei click, il vero giornalismo è virgolettato, il resto è fuffa. La stampa sportiva è il male delle società.

  4. eh no o prendete moise Kean oppure non v’ azzardare a vendere Dovbyk ( a due spicci perché nessuno lo compra a 30/35 milioni). Visto che Kean è impossibile a così pochi giorni dall’inizio della stagione, allora meglio non pensare a sto qua al posto di Dovbyk

  5. Notizia che puzza tanto di soffiata del procuratore di Fabio Silva, che tutti volevano e nessuno se l’è pigliato.
    Provasse con I vesuviani.

  6. Ma nei vaneggiamenti di fine estate di cui tutti ormai siamo più che sazi , io la butto lí : ma Castro del Bologna? a occhio e croce sembra perfetto per Gasperini.

    Mi meraviglia che nessuno lo abbia ancora nominato .. mi sembra meglio dei tanti nomi che si fanno (anche per le altre) e se a Dovbyk gli si vuole giustamente imputare l’atteggiamento..lui sarebbe l’esatta antitesi.

    Da noi si presentano con offerte da 30 o 40 per i nostri migliori e noi non possiamo andare a offrire cifre più basse di queste per questo tipo di giocatori?

  7. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome