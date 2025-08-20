ULTIME DA TRIGORIA: Bailey in gruppo, ok Dybala. Gasp prepara l’esordio contro il Bologna

Meno tre all’inizio della nuova stagione. La Roma si prepara all’esordio in campionato, previsto per sabato prossimo alle 20:45, quando allo stadio Olimpico arriverà il Bologna di Vincenzo Italiano.

Subito un test piuttosto complicato per i giallorossi, chiamati a partire con il piede giusto dopo aver passato la scorsa stagione a rincorrere. Gasperini sta preparando la sfida con gli emiliani con grande scrupolo e determinazione: il tecnico ci tiene a non deludere i tifosi all’esordio e potrebbe non sbilanciare troppo la squadra.

Possibile dunque l’inserimento di El Aynaoui sulla trequarti, con Konè e Cristante in mediana, e uno tra Soulè (favorito) e Dybala dietro a Ferguson, leggermente avanti a Dovbyk nel ballottaggio in attacco.

Sarà a disposizione anche Leon Bailey, ufficializzato oggi e già in gruppo nella seduta di oggi. Out invece Zeki Celik, fermo per squalifica: al suo posto ballottaggio tra Hermoso e Ghilardi. A destra invece Rensch insidia Wesley, apparso un po’ spaesato nelle prime uscite.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini