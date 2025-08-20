ULTIME DA TRIGORIA: Bailey in gruppo, ok Dybala. Gasp prepara l’esordio contro il Bologna

Meno tre all’inizio della nuova stagione. La Roma si prepara all’esordio in campionato, previsto per sabato prossimo alle 20:45, quando allo stadio Olimpico arriverà il Bologna di Vincenzo Italiano.
Subito un test piuttosto complicato per i giallorossi, chiamati a partire con il piede giusto dopo aver passato la scorsa stagione a rincorrere. Gasperini sta preparando la sfida con gli emiliani con grande scrupolo e determinazione: il tecnico ci tiene a non deludere i tifosi all’esordio e potrebbe non sbilanciare troppo la squadra.
Possibile dunque l’inserimento di El Aynaoui sulla trequarti, con Konè e Cristante in mediana, e uno tra Soulè (favorito) e Dybala dietro a Ferguson, leggermente avanti a Dovbyk nel ballottaggio in attacco.
Sarà a disposizione anche Leon Bailey, ufficializzato oggi e già in gruppo nella seduta di oggi. Out invece Zeki Celik, fermo per squalifica: al suo posto ballottaggio tra Hermoso e Ghilardi. A destra invece Rensch insidia Wesley, apparso un po’ spaesato nelle prime uscite.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
3 5 2
Ghilardi Mancio Ndika
Wesley Konè Crist ElAyn Angel
Soulè Ferguson
Punto due baiocchi sul centrocampo a tre, con Soulé probabilmente dietro Ferguson, perché con questo modulo la presenza di Dovbyk diventa complicata da sostenere mentre l’irlandese sa scendere in mezzo al campo e fare la giocata per l’inserimento del centrocampista.
Rensch in questo momento sembra più in spolvero di Wesley, anche se in questo modo ti ritroveresti con una squadra troppo monocorde dal punto di vista del passo.
Diciamo pure una compagine ancora un po’ lontana dai principi che hanno sempre caratterizzato le squadre di Gasperini, ma al momento tocca fare di necessità virtù, sperando nella crescita di Wesley, l’inserimento di Bailey e l’arrivo dell’agognato “Mister X”.
Gasperini non serve la formazione l’hanno già fatta altri…..
