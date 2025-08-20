ULTIMA ORA – Bailey ko al primo allenamento: infortunio muscolare, domani gli esami

Incredibile ma vero: Leon Bailey, appena annunciato ufficialmente dalla Roma, si è infortunato al primo allenamento in giallorosso.
Secondo quanto riportato dal portale on line de Il Messaggero, l’esterno giamaicano si è fermato per un guaio muscolare, domani effettuerà gli esami strumentali. Rischia tre settimane di stop e salterà sicuramente Bologna e Pisa.
Subito una doccia fredda per Gasperini che proprio oggi aveva abbracciato per la prima volta Bailey e su di lui puntava per avere maggiore varietà offensiva. Il giamaicano puntava a esordire contro il Bologna, ma dovrà rimandare il debutto in giallorosso.
Fonte: ilmessaggero.it
apposto buona la prima
prima delle visite e firma, dall’aeroporto al Divino Amore…
vabbè ci siamo abituati.. ricordo ancora Emerson l’anno dello scudetto e Zappacosta 🤦
Incredibile…mejo ride’….
Haiaaaa incominciamo bene……
non capita solo a noi…
Vedi lukaku e leao…
iniziamo da dio….🤬
Credo che non siano più fatalità. I campi di Trigoria evidentemente hanno qualcosa .
è lui che è fracico. Vatte a vedé lo storico infortuni su transfertmarket,, te cascano li capelli
si, il malocchio..
ecco, ma secondo te uno s’infortuna al primo allenamento perchè i campi sono “duri”? 😅
ma sei serio?
❤️🧡💛
ho sempre pensato che le reazioni vincolari che offrono i fondi dei campi di allenamento della roma avessero qualcosa di anomalo per la muscolatura dei calciatori
te sbagli di grosso, tant’è è che ad esempio Ndicka la scorsa stagione le ha giocate tutte. Lui è un giocatore sano che ha resistenza fisica, lo stesso Angelino che pure lui le ha fatte praticamente tutte; invece Dybala pellegrini Sanches etc hanno riempito decisamente più spesso l’ infermeria. È una follia quello che hai detto
Dybala si è rotto tirando un rigore contro il Lecce e anche facendo un colpo di tacco contro il Cagliari, però è colpa del centro sportivo di Trigoria?
Ma dai, lasciamo proprio stare, che non è cosa. Ci piace infliggerci queste pene. Di nuovo, ogni anno, senza remissione di peccato.
e te pareva
una barzelletta d’altronde era preventivabile visto che nn ha praticamente giocato un anno
forse se è il messaggero non è vero
No vabbè …. Pastore 4.0?
Ma è uno scherzo? Pendo una cosa del genere manco Pastore o Renatino Sancho
porca vacca, ecco cosa succede quando prendi questi giocatori con problemi fisici perché non puoi spendere più di tanto sul mercato
Follia
vabbè ma è inutile queste cose ridicole succedono solo a noi assurdo e deprimente
un punto a favore di chi aveva dubbi per la tenuta fisica, io non ne avevo non mi sembrava cosi grave la sua cartella soprattutto SE veniva preso un altro esterno a sx, buon recupero e speriamo sia l ultimo della stagione
questo c’è soffre e la ns solita fortuna che e successo guaio muscolare..urge velocizza mercato massara sveglia…
Senza parole….
Il buongiorno si vede dal mattino.
facciamo ridere i polli
Questo è il punto: vai a prendere un giocatore che dal 2018/19 ad oggi ha avuto molti problemi muscolari, tra cui anche problemi ai legamenti.
Ti sei ridotto agli ultimi giorni di mercato in un ruolo dove dovevi SUBITO intervenire e prendere profili sani e pronti.
Non voglio dire “telo avevo detto” perché non ne ero a conoscenza dei suoi problemi annuali (sono subito andato su trasnfertmark per vedere la sua storia clinica), ma dico io: devi prendere giocatori sani che ti reggano i carichi di Gasperini e prendi giocatori che annualmente hanno problemi fisici?
Pazzesco
Incominciamo bene …
pure questo è fradicio.
Per fortuna (si fa per dire) è in prestito oneroso….
praticamente in tempo di farsi la foto…. per fortuna è solo in prestito! se lo avevamo acquistato si faceva sicuro il crociato!
questo insieme a Dybala è uno di quei giocatori che se non aveva problemi fisici non veniva alla Roma
È inutile…..passano gli anni ma la nuvola è sempre lì
ottimo..prevedo un annata molto dura, ma molto…..acquisti giocatori fracichi, incompleti, inesperti…. Gasperini mi mette paura, non lo so se resterà in queste condizioni.sono catastrofista? si
inizio peggiore non poteva esserci, tra l’altro il suo acquisto chiude le porte ad altri extracomunitari.
auguri di pronta guarigione
Ecco il perché ce lo hanno dato in prestito
io non capisco secondo quale logica l esterno alto a sx non sia ancora arrivato. gasp dice pure che l’attacco è più im2 e fa la differenza ma noi prima spendiamo 25 per wesley e poi non prendiamo l attaccante a sx. ma io dico. prima prendi quello e poi wesley e se nin hai i soldi allora spendi 10 per un terzino. vabbè che gasp lo seguiva ma mi pare pure che le priorità siano altre a rigor di logica. mah
mo non cominciate a dire la Roma è sfigata no la Roma ste cose se le va a cercare
volevo avvisa la As Roma che il DIVINO AMORE non chiude per ferie.
Trigoria una lourdes al contrario
Per fortuna è riuscito a fare la foto ufficiale senza infortunarsi.
Volendo rimanere positivi, ce l avremo in forma per il derbi, che credo sia alla terza giornata.
Dajee
ma per fortuna de che? ci lamentiamo che serve la squadra per inizio stagione, e invece pensiamo all’inizio della prossima?
pacco!! ottimo affare
purtroppo, se si va a guardare lo storico di questo giocatore sta messo peggio di dybala
