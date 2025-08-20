ULTIMA ORA – Bailey ko al primo allenamento: infortunio muscolare, domani gli esami

Incredibile ma vero: Leon Bailey, appena annunciato ufficialmente dalla Roma, si è infortunato al primo allenamento in giallorosso.

Secondo quanto riportato dal portale on line de Il Messaggero, l’esterno giamaicano si è fermato per un guaio muscolare, domani effettuerà gli esami strumentali. Rischia tre settimane di stop e salterà sicuramente Bologna e Pisa.

Subito una doccia fredda per Gasperini che proprio oggi aveva abbracciato per la prima volta Bailey e su di lui puntava per avere maggiore varietà offensiva. Il giamaicano puntava a esordire contro il Bologna, ma dovrà rimandare il debutto in giallorosso.

Fonte: ilmessaggero.it