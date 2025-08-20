FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo mercoledì 20 agosto 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 11:45 – Il “Principe” Giannini compie 61 anni

Tempo di auguri anche per Giuseppe Giannini, il “Principe” giallorosso ed ex capitano della Roma. Tweet di buon compleanno da parte del club giallorosso anche per lui, che oggi compie 61 anni.

🎂 Compie oggi 61 anni Giuseppe Giannini 437 partite, 75 gol con la nostra maglia 💛❤️ 🟨 Hall of Fame 🟥 🐺 Tanti auguri, “Principe”! pic.twitter.com/McPJOdIe1y — AS Roma (@OfficialASRoma) August 20, 2025

Ore 10:15 – Gli auguri della Roma a Ndicka

Tanti auguri a Evan Ndicka, che oggi compie 26 anni. La Roma ha pubblicato un tweet su X per augurare il suo buon compleanno al difensore ivoriano.

Ore 9:00 – Bologna, recuperati Bernardeschi e Ferguson

Buone notizie per Italiano: Federico Bernardeschi ha ricevuto il via libera medico ed è tornato in gruppo, sarà quindi tra i convocati sabato all’Olimpico. A sorpresa anche Lewis Ferguson ha bruciato i tempi e si è allenato regolarmente. Entrambi rientrano a disposizione, aumentando le opzioni del Bologna in vista della sfida con la Roma. (Corriere dello Sport)

Ore 8:20 – Attesi 2000 tifosi rossoblù all’Olimpico

Saranno meno dei 30 mila della finale di Coppa Italia, ma il Bologna non sarà solo sabato all’Olimpico: fino a ieri i tifosi rossoblù avevano acquistato circa 1500 biglietti per il settore ospiti, e il dato è destinato a crescere: attesi almeno 2000 supporter per la prima trasferta di campionato contro la Roma. (Corriere dello Sport)

IN AGGIORNAMENTO…