FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo mercoledì 20 agosto 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 11:45 – Il “Principe” Giannini compie 61 anni
Tempo di auguri anche per Giuseppe Giannini, il “Principe” giallorosso ed ex capitano della Roma. Tweet di buon compleanno da parte del club giallorosso anche per lui, che oggi compie 61 anni.
🎂 Compie oggi 61 anni Giuseppe Giannini
437 partite, 75 gol con la nostra maglia 💛❤️
🟨 Hall of Fame 🟥
🐺 Tanti auguri, “Principe”! pic.twitter.com/McPJOdIe1y
— AS Roma (@OfficialASRoma) August 20, 2025
Ore 10:15 – Gli auguri della Roma a Ndicka
Tanti auguri a Evan Ndicka, che oggi compie 26 anni. La Roma ha pubblicato un tweet su X per augurare il suo buon compleanno al difensore ivoriano.
🎂 Buon compleanno, Evan!#ASRoma pic.twitter.com/BG7uoYkZ1m
— AS Roma (@OfficialASRoma) August 20, 2025
Ore 9:00 – Bologna, recuperati Bernardeschi e Ferguson
Buone notizie per Italiano: Federico Bernardeschi ha ricevuto il via libera medico ed è tornato in gruppo, sarà quindi tra i convocati sabato all’Olimpico. A sorpresa anche Lewis Ferguson ha bruciato i tempi e si è allenato regolarmente. Entrambi rientrano a disposizione, aumentando le opzioni del Bologna in vista della sfida con la Roma. (Corriere dello Sport)
Ore 8:20 – Attesi 2000 tifosi rossoblù all’Olimpico
Saranno meno dei 30 mila della finale di Coppa Italia, ma il Bologna non sarà solo sabato all’Olimpico: fino a ieri i tifosi rossoblù avevano acquistato circa 1500 biglietti per il settore ospiti, e il dato è destinato a crescere: attesi almeno 2000 supporter per la prima trasferta di campionato contro la Roma. (Corriere dello Sport)
IN AGGIORNAMENTO…
Sabato Tortellini e …..
Lasagna
Stiamo indietro con la rosa e i giocatori migliori ancora non carburano. Anche un bel pareggio non sarebbe male contro un Bologna veramente in forma
La differenza la fa anche la fortuna. Quest anno abbiamo gli ingredienti giusti ( Allenatore , Rosa e Ranieri ), speriamo di cominciare con il piede giusto. A proposito, quello scappato di casa di DDR ha trovato una squadra ? 3 milioni l anno, uno scandalo. Spero che con Ranieri e Gasperini, il magna magna che si era instaurato nella As Roma sia terminato. Qualcuno mi dovrebbe anche spiegare i 2 milioni all anno a Pisilli.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.