CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

Ore 11:15 – Cherubini si trasferisce alla Samp in prestito

E’ fatta per il trasferimento di Luigi Cherubini (21) alla Sampdoria. L’attaccante passa ai doriani, club di Serie B, con la formula del prestito secco. (Sky Sport)

Ore 11:00 – Offerti Gil e Solomon del Tottenham

Bryan Gil (24), ala spagnola di piede sinistro, e Manor Solomon (26), esterno israeliano di piede destro, sono stati offerti alla Roma. Entrambi sono in uscita dal Tottenham. (Il Messaggero)

Ore 10:30 – Ufficiale l’acquisto di Leon Bailey

La Roma ha appena ufficializzato l’acquisto in prestito con diritto di riscatto di Leon Bailey…VAI AL COMUNICATO UFFICIALE

Ore 9:20 – Fabio Silva resta nei pensieri di Gasp

Fabio Silva (23) è l’attaccante che Gasperini vorrebbe avere con sé alla Roma, e cioè un centravanti mobile, che partecipi alla manovra, e col fiuto del gol. Ma prima va piazzato Dovbyk (28), sul quale c’è l’interesse del Napoli oltre che dell’Everton: l’ucraino non rientra nei piani del tecnico. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:30 – Ziolkowski non si sblocca

Non si sblocca l’affare Ziolkowski (20). La Roma ha messo sul piatto un’offerta da 6 milioni di euro più 1.5 di bonus ma il Legia Varsavia pretende anche una percentuale sulla rivendita. La trattativa va avanti. (Il Messaggero)

