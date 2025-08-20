CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo mercoledì 20 agosto 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.
Ore 11:15 – Cherubini si trasferisce alla Samp in prestito
E’ fatta per il trasferimento di Luigi Cherubini (21) alla Sampdoria. L’attaccante passa ai doriani, club di Serie B, con la formula del prestito secco. (Sky Sport)
Ore 11:00 – Offerti Gil e Solomon del Tottenham
Bryan Gil (24), ala spagnola di piede sinistro, e Manor Solomon (26), esterno israeliano di piede destro, sono stati offerti alla Roma. Entrambi sono in uscita dal Tottenham. (Il Messaggero)
Ore 10:30 – Ufficiale l’acquisto di Leon Bailey
La Roma ha appena ufficializzato l’acquisto in prestito con diritto di riscatto di Leon Bailey…VAI AL COMUNICATO UFFICIALE
Ore 9:20 – Fabio Silva resta nei pensieri di Gasp
Fabio Silva (23) è l’attaccante che Gasperini vorrebbe avere con sé alla Roma, e cioè un centravanti mobile, che partecipi alla manovra, e col fiuto del gol. Ma prima va piazzato Dovbyk (28), sul quale c’è l’interesse del Napoli oltre che dell’Everton: l’ucraino non rientra nei piani del tecnico. (Gazzetta dello Sport)
Ore 8:30 – Ziolkowski non si sblocca
Non si sblocca l’affare Ziolkowski (20). La Roma ha messo sul piatto un’offerta da 6 milioni di euro più 1.5 di bonus ma il Legia Varsavia pretende anche una percentuale sulla rivendita. La trattativa va avanti. (Il Messaggero)
a detta della stampa è sempre tutto in salita per la Roma….. è solo il principio che condivido…di non sottostare ai ricatti…..forse erano stati abituati male in passato….
Sto polacco è un mese che va avanti. Ma è mai possibile? Non ti stanno bene le condizioni? Lascialo stare. E invece no. Lo lasci a decantare. Che speri? Che le cose magicamente cambino? Di una lentezza disarmante….
Sinceramente non vedo la Roma così incompleta come dice Gasp, abbiamo speso tanto e sostituito al meglio chi è partito. Speriamo funzioni El Aynaou..ricordiamo che con questa squadra Ranieri ha fatto un girone di ritorno da primi in classifica.
Acquisti
Neil El Aynaoui (c, Lens), x Paredes
Daniele Ghilardi (d, Verona) x Nellson
Wesley (d, Flamengo) x Saud
, Evan Ferguson (a, Brighton, prestito), x Shomurodov
,Mario Hermoso (d, Bayer Leverkusen, rientro dal prestito), x Hummels
Bailey x Saelemerkers
