Calciomercato Roma, Sancho e il suo agente convocati dallo United: giallorossi in attesa

0
51

Aggiornamenti sul fronte Sancho anche da parte di Alfredo Pedullà: il giocatore inglese e il suo agente sono stati convocati nelle ultime ore dal Manchester United per comunicargli che la proposta della Roma è stata accettata e non ci sono problemi di commissioni.

Sancho, che non ha rifiutato la Roma, vive una fase personale di confusione e delusione. Il club giallorosso intanto aspetta di conoscere quale sarà la decisione dell’attaccante.

Fonte: alfredopedulla.com

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteCALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome