Calciomercato Roma, Sancho e il suo agente convocati dallo United: giallorossi in attesa

Aggiornamenti sul fronte Sancho anche da parte di Alfredo Pedullà: il giocatore inglese e il suo agente sono stati convocati nelle ultime ore dal Manchester United per comunicargli che la proposta della Roma è stata accettata e non ci sono problemi di commissioni.

Sancho, che non ha rifiutato la Roma, vive una fase personale di confusione e delusione. Il club giallorosso intanto aspetta di conoscere quale sarà la decisione dell’attaccante.

Fonte: alfredopedulla.com