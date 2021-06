Calciomercato Roma: il Lorient ci prova per Santon, ma il calciatore non è convinto

AS ROMA NEWS – Il Lorient guarda in casa Roma per rinforzare le corsie laterali e vorrebbe il giallorosso Davide Santon.

Secondo tuttomercatoweb.com, il club francese avrebbe infatti fatto più di un sondaggio per il laterale classe ’91, in scadenza di contratto tra un anno.

Il giocatore, però, sembra orientare a rifiutare l’offerta, non troppo allettato dalla possibilità di vestire la maglia del club transalpino.

Fonte: Tmw.com