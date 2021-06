Belotti, Cairo conferma l’offerta della Roma ma la respinge duramente: “E’ provocatoria”

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – La Roma ha avanzato un’offerta per Andrea Belotti. La conferma ufficiale arriva dalla bocca del presidente del Torino, Urbano Cairo.

Che però non sembra affatto contento del prezzo proposto dai giallorossi per avere l’attaccante granata. Stando a quanto scrive oggi Tuttosport infatti, il patron del Toro ha definito “provocatoria” l’offerta di Tiago Pinto per il loro centravanti.

La Roma ha messo sul piatto 15 milioni per il centravanti del Torino e della Nazionale azzurra, in scadenza di contratto nel 2022. Il Torino ha respinto questa proposta, ritenuta inaccettabile: per cedere Belotti Cairo chiede 30 milioni di euro.

Fonte: Tuttosport