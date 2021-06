MOURINHO: “All’Europeo osserverò soprattutto i giocatori della mia Roma. L’Italia è forte, sa come si vince”

AS ROMA NEWS – Josè Mourinho è stato intervistato dal tabloid inglese “The Sun” in vista del campionato europeo che sta per cominciare a giorni. Il tecnico portoghese, annunciato da poco più di un mese dalla Roma, si è espresso su diverse delle nazionali che prenderanno parte alla competizione. Queste le sue parole:

Sull’Inghilterra:

“Ha una generazione piena di buoni giocatori: sarà difficile per Southgate mettere d’accordo tutto il paese sulle sue scelte, visto che ne ha così tanti. Basta pensare ai terzini: chi è il miglior terzino destro inglese? Chi il secondo? Chi il terzo? La squadra è molto forte, piena di alternative. Non è come quelle squadre in cui c’è un buon 11 titolare ma poi durante la competizione puoi avere problemi con gli infortuni o una squalifica. A questo punto Gareth (Southgate, ndr) ha accumulato tanta esperienza, sono ormai alcuni anni che compete in tornei importanti come ct. In Steve Holland ha trovato un grande assistente, cosa che nel calcio moderno è fondamentale: non possiamo rimanere soli in quello che facciamo, dobbiamo essere circondati da buoni collaboratori”

Sull’Italia:

“Ovviamente mi concentrerò di più sui giocatori della mia Roma: Leonardo Spinazzola, Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante. Ma l’Italia è una squadra con un buon mix di giovani talentuosi e calciatori con più esperienza. Giocatori che sanno come si vince. L’Italia è forte. Roberto Mancini è un allenatore di grande esperienza: ha trascorso 20 anni allenando nei migliori campionati dei migliori paesi. Quindi è più che pronto e sta dimostrando già in fase di qualificazione quanto sia bravo. La squadra è migliorata molto sotto di lui. L’Italia ha giocatori di talento, ma ha un’ottima conoscenza tattica. Sono in grado di giocare in modi diversi. Roberto sta dando loro un po’ più di qualità offensiva ma non perdono la loro natura e sanno come competere. Penso che questa sia la loro migliore qualità come squadra. È difficile trovare punti deboli. Penso che saranno sempre nelle prime quattro”.

Sul Belgio:

“E’ una squadra potente, è una squadra piena di buoni giocatori. Kevin De Bruyne è diventato come un giocatore fantastico e l’evoluzione di Youri Tielemans è stata davvero, davvero buona da quando è arrivato in Premier League. Romelu Lukaku è un marcatore con un’incredibile evoluzione in due anni con l’Inter. Come squadra stanno insieme da molti anni e hanno molta esperienza. Roberto Martinez è un buon allenatore. Ha avuto alcuni anni con loro per sviluppare la squadra, un certo stile di gioco, un certo modo di giocare, è molto adattato alle qualità dei giocatori. Penso che possa fare qualcosa di speciale – e quando dico speciale, dico più delle semifinali della Coppa del Mondo. Ma penso che sia ora o mai più per loro perché molti giocatori stanno raggiungendo questa età perfetta per farcela. Possono farlo”.

Sulla Francia:

“Potrebbero fare una squadra A, una squadra B e una squadra C perché in questo momento hanno un numero incredibile di top player. Quando hai Kylian Mbappe dalla tua parte è molto difficile non vincere. È uno di quei giocatori che vince le partite e spaventa gli avversari. Mbappe va con tutto per cercare di dimostrare a tutti che dopo Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, è il prossimo migliore. Didier Deschamps sa cosa vuole. Sono i campioni del mondo. Penso meno che arrivare in finale, per loro non è niente. Non riesco a vedere alcuna debolezza. Se dovessi dire una squadra che può vincere, dico loro, perché il gruppo di giocatori è fantastico. Devono vincerlo. In caso contrario, sarebbe un europeo infruttuoso”.

Sul Portogallo:

“Ruben Dias è il miglior difensore centrale del mondo ora. Con il suo trasferimento in Premier League con il Manchester City, sta ottenendo un diverso livello di conoscenza. È un difensore centrale fantastico. E quello accanto a lui, Pepe, è un 38enne con molta esperienza. Questo può essere un punto di forza per il Portogallo che ha molti giocatori di talento in attacco. Certo, Cristiano Ronaldo non è più un ragazzino e questo è probabilmente sarà il suo ultimo europeo. Fernando Santos è l’uomo giusto al posto giusto. Molto stabile, molto calmo. E conosce i giocatori molto, molto bene. Mantenendo Cristiano, Pepe, Rui Patricio e Joao Moutinho, ha una struttura di ragazzi esperti. Ma è un girone così difficile in cui se mi dicessi che il Portogallo sta per uscire, non sarei sorpreso. Giochiamo con la Francia in Francia, con la Germania in Germania e con l’Ungheria in Ungheria. Quindi è una situazione incredibile, ma se andiamo avanti, siamo in grado di andare fino alla fine”.

Sulla Spagna:

“Ha una giovane generazione di giocatori pronti a esplodere e l’allenatore Luis Enrique crede in un certo tipo di calcio. Tecnicamente, sono incredibili. Anche i difensori centrali hanno un talento incredibile. Costruzione da dietro, possesso, il nascondere la palla all’avversario, far correre gli avversari dietro la palla… Questa è la Spagna. Ma non hanno una punta come David Villa. Lottano per dare il colpo di grazia agli avversari dopo essere stati dominanti come sono normalmente durante la partita. Però non segnano abbastanza gol per il calcio che giocano. Possono essere puniti da avversari intelligenti che ti aspettano e poi ti fanno gol. Devono chiudere le partite per il modo in cui giocano. Prendono dei rischi, allargano molto il campo quando hanno la palla. Ma sono un po’ fragili quando perdono il possesso. Luis era un mio giocatore quando ero a Barcellona molto tempo fa. Ha grandi doti di leadership. Avrà tutta la squadra con lui. Possono battere chiunque ma non li vedo in finale”.

Sulla Germania:

“La squadra di Low è stata pessima in qualificazione e pessima in Nations League. Hanno ottenuto un risultato storico perdendo in casa contro la Macedonia del Nord. È abbastanza difficile capire perché fossero così poveri negli ultimi due anni. Ma ora questo è il momento della verità. E normalmente nel momento della verità, la Germania sarà lì. Questi saranno anche gli ultimi europei per giocatori come Thomas Muller, Mats Hummels e Manuel Neuer. Sono sempre una squadra da temere. Sono soldati. Sono ragazzi molto disciplinati. Hanno dei giovani di grande talento lì – Joshua Kimmich è un esempio di fantastico giovane giocatore che non sarà solo il presente, ma il futuro del paese. I tedeschi sono i tedeschi.. e penso che questo dica tutto. Penso che possano uscire nella fase a gironi. Può succedere. Ma penso che se superano la fase a gironi, possono arrivare fino in fondo”.

Fonte: The Sun